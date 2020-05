Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f307-d675-4261-86ea-37c0107056db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern rendkívül nyugodtan reagált.\r

