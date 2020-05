Egyre kedveltebbé válik a zenei streamelés egyik nagyágyúja, a YouTbe Music, különösen azért, mivel szívesen ajándékozzák meg újabb és újabb funkciókkal.

Ezúttal a Redditen vették észre a változást, nevezetesen, hogy a Google kezdi bevezetni az előre-mentés funkciót, ami azt jelenti, hogy egy albumot még a hivatalos megjelenése előtt le lehet tölteni. A felhasználó a Neck Deep együttes All Distortions Are Intentional albumát tudta letölteni, holott ez a válogatás csak július végén fog megjelenni. Hasonlókat tapasztaltak Sébastien Tellier Domesticated című albumánál is.

Persze van itt egy kis csavar, ugyanis ha az albumban olyan dalok vannak, amelyek még nem jelentek meg egyediként, akkor a „nem érhető el” felirattal találkozik a felhasználó. Ezzel együtt a szolgáltatás valamennyi dal címét mutatja, és a korábban már megjelentek le is játszhatók. Egyelőre nem tudni, hogy a hivatalos kiadás után miként kerülnek be a korábban nem elérhető dalok a listába.

A funkció remekül hangzik, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Spotify és az Apple Music már kínál ilyet, úgyhogy a Google most csatlakozik a vetélytársakhoz. Ráadásul a funkció nem minden megjelenés előtt álló albumnál működik.

