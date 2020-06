Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévó Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült. Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek" a narválok Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta. Mi változott, hogy már nem félünk ettől a megoldástól? Hol hibáztak korábban, amikor megpróbáltak pénzt csinálni, de a szakadékba rántották a gazdaságot? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk újabb részében ezt járjuk körül. Igor Levit német-orosz zongoraművész majdnem 16 óra játék után befejezte 20 órásra tervezett online zongoramaratonját. A pünkösd előtti költekezések meghaladták a húsvéti bevásárlást.