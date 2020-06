Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","shortLead":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ea4112-3a7f-47c7-a4fc-a5a4aa165e83","keywords":null,"link":"/elet/20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"Nem ittuk meg otthon, amit a kocsmában hagytunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6292c1d7-21cf-4eba-872d-a27eef40d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesék nagy hatással vannak a gyermekekre, éppen ezért nem mindegy, milyen történetekkel találkoznak – vallja weboldalán Gyimesi Henriett, aki YouTube-csatornáján rendszeresen életre kelti Dinó Tivadart és barátait.","shortLead":"A mesék nagy hatással vannak a gyermekekre, éppen ezért nem mindegy, milyen történetekkel találkoznak – vallja...","id":"20200604_dino_tivadar_mesek_gyerekeknek_youtube_rajzos_mese_kretaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6292c1d7-21cf-4eba-872d-a27eef40d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e6d519-e696-49d7-943f-f0cd6a7da98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_dino_tivadar_mesek_gyerekeknek_youtube_rajzos_mese_kretaval","timestamp":"2020. június. 04. 19:33","title":"Ne hagyja ki ezt a YouTube-csatornát: 40 mese várja magyarul, hetente jönnek újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar baloldal újra és újra rátámad a nemzetre.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar...","id":"20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb85e8-e1dc-4e23-850d-e4a941524066","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","timestamp":"2020. június. 04. 15:18","title":"Gulyás szerint is megveszekedett nemzetgyűlölő Gyurcsány és a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","shortLead":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","id":"20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6973c8-6614-40a6-b062-f1e15b56ba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","timestamp":"2020. június. 04. 12:06","title":"Június 20-án érhet véget a különleges jogrend, lassan feloldják a látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","shortLead":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","id":"202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e38fe5-2c5c-4070-afbb-3ee78492d1f9","keywords":null,"link":"/360/202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","timestamp":"2020. június. 05. 14:00","title":"A Moszkvának kiadott fegyverkereskedő ügyvédjének irodája orosz megbízást kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","shortLead":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","id":"20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ce1f4-9236-4894-80c8-5625446547c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","timestamp":"2020. június. 04. 12:20","title":"Vajon önben is ott az X-faktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi oldalon. Az orosz Sputnik és a kínai China Daily már meg is kapta a címkéjét.","shortLead":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi...","id":"20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dd375-ca8e-483b-a646-4a52cfb30bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. június. 05. 08:38","title":"A Facebook elkezdte megjelölni a kormányzati médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési technikák elsajátításában segít az alábbi iPhone-os alkalmazás.","shortLead":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési...","id":"20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b17b3-ffd7-4eda-93a0-cc252d3cdbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","timestamp":"2020. június. 05. 14:03","title":"Stresszoldás: ez az app megtanítja helyesen lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]