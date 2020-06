Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio találmánya révén. ","shortLead":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio...","id":"202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a52fd2-36e5-4452-bedf-14532dda3c4e","keywords":null,"link":"/360/202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","timestamp":"2020. június. 10. 10:00","title":"Hatalmas segítség lehet a vakoknak a magyarul is tudó Sunu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","id":"20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd8642-f517-4b67-ba7b-10fdb218668c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","timestamp":"2020. június. 09. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a megújult Seat Atecáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezeket még vizsgálják, csak akkor kerülnek a kórházakba, ha a járványhelyzet indokolja és a hatóság engedélyezi – írta a külügyi államtitkár. Azt nem mondta meg, hány ilyen gép érkezett.","shortLead":"Ezeket még vizsgálják, csak akkor kerülnek a kórházakba, ha a járványhelyzet indokolja és a hatóság engedélyezi – írta...","id":"20200610_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_kina_beszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ea177-36fa-4d98-a8d1-f2e8be54b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_kina_beszerzes","timestamp":"2020. június. 10. 15:35","title":"Uniós minősítés nélküli lélegeztetőgépeket is vett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","shortLead":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","id":"20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e374c-e759-40fa-98f6-e9bfdfc986a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","timestamp":"2020. június. 09. 12:17","title":"Eltűnik a víz a magyarországi folyókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig szükség van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig...","id":"20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38851cd-6e30-410a-b30a-a5079f88c9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","timestamp":"2020. június. 10. 12:06","title":"„Micsoda semmirekellő szívtelenség” – Karácsony megtámadja a kormányhivatal döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is megjárta.","shortLead":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is...","id":"20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6970c99-a1ba-4bb3-86ac-190fb6d7e883","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","timestamp":"2020. június. 10. 10:03","title":"A NASA egykori űrhajósa lett az első nő a világon, aki elérte a Föld legmélyebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]