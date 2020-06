A világ legnagyobb chipgyártója, a tajvani TSMC szerződéses viszonyban van az Apple-lel, és ő készíti a cupertinói cég számára az A16-os chipeket, állítólag 3 nm-es technológiával. A lapkáknak 2022-re készen kell lenniük. A többi chipgyártóhoz hasonlóan a TSMC is azon dolgozik, hogy minél kisebb nm-es szintű gyártási folyamatokat fejlesszen, és a kutatásainak egy része most a 3 nm-es gyártási folyamatok létrehozására irányul. Meg is kezdte a gyártósorok és a kapcsolódó létesítmények építését ehhez.

A jelenlegi tervek szerint az új, 3nm-es folyamat úgynevezett próbakockázat-előállítási szakaszon megy keresztül valamikor 2021-ben, és a tömeggyártás 2022 második felében indulna. Ez a gyártási szakasz szorosan egybeesne az Apple 2022-es iPhone sorozatával, igy várható az A16 chipek megjelenése az akkori iPhone és iPad készülékekben. Jelenleg a TSMC már 5 nm-es technológiával (is) dolgozik, és ezen gyártástechnológia továbbfejlesztése (5 nm Plus) most a cél.

A TSMC egyébként az Egyesült Államokba kívánja helyezni a chipgyártás egy részét. Egy arizonai gyárról van szó, ami 12 milliárd dollárba kerül. Az építkezés jövőre kezdődik, és a létesítmény később lehetőséget kínálna arra, hogy az Egyesült Államokban készítsék lapkáik egy részét.

