Tizenötezer éves horgokat találtak az izraeli régészek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban.","shortLead":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó...","id":"20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0228f46-a5f5-4ca5-87c4-a74c27afb0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","timestamp":"2020. június. 14. 13:10","title":"Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László író, aki Térey-ösztöndíjasként nem tudta távol tartani magát a szekértáborok küzdelmétől, de legújabb regényében, a Kései házasságban nem a politikát, hanem a szerelmet szedi ízekre.","shortLead":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László...","id":"202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00dbe8a-1be2-4ef0-bc90-3f283881b60e","keywords":null,"link":"/360/202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","timestamp":"2020. június. 14. 16:00","title":"Szilasi László: „Akkor szóljanak, ha ódát írok a Viktort köszöntő fekete könyvbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Sushant Singh Rajput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap múlva meg is tartják a párt első kongresszusát.","shortLead":"Egy hónap múlva meg is tartják a párt első kongresszusát.","id":"20200614_Hivatalos_az_ISZOMM_bejegyeztek_Szanyi_Tibor_partjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c957ef19-1777-407a-829c-a2f3d817142f","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Hivatalos_az_ISZOMM_bejegyeztek_Szanyi_Tibor_partjat","timestamp":"2020. június. 14. 11:19","title":"Hivatalos az ISZOMM: bejegyezték Szanyi Tibor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai szállítására.","shortLead":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai...","id":"20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e9bd2-58e9-46f0-9109-73d8a4175e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","timestamp":"2020. június. 13. 18:40","title":"Négy ország már lecsapott az ígéretes koronavírus-vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetente milliószámra engedhetnek szabadon genetikailag módosított szúnyogokat nyáron Texas és Florida állam egy-egy megyéjében. ","shortLead":"Hetente milliószámra engedhetnek szabadon genetikailag módosított szúnyogokat nyáron Texas és Florida állam egy-egy...","id":"202024_genmodositott_szunyogok_azusaban_nem_csipik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6db2c-6047-46af-aa5a-e672b82b934f","keywords":null,"link":"/360/202024_genmodositott_szunyogok_azusaban_nem_csipik_oket","timestamp":"2020. június. 13. 08:45","title":"„Megpiszkált” szúnyogokat küldenek a többi közé, hogy csak a nem csípő hímek maradjanak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4c56f5-c0c0-470d-aa52-ba5b6a36411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","timestamp":"2020. június. 14. 12:03","title":"Ez történt: kiderült egy rejtett módszer, mellyel eltüntethetők a reklámok a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]