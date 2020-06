Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ügyeire rálátó források szerint a Huawei leállíttatta a gyártást a beszállítóknál, így késhet a Mate40 család piaci debütálása.","shortLead":"A Huawei ügyeire rálátó források szerint a Huawei leállíttatta a gyártást a beszállítóknál, így késhet a Mate40 család...","id":"20200618_huawei_mate40_processzor_kirin_1020_tsmc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c6863-6faa-4a50-b949-c91cdf2164ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_huawei_mate40_processzor_kirin_1020_tsmc","timestamp":"2020. június. 18. 17:26","title":"Nagyon betalálhatott a Huaweinek az újabb amerikai szankció, gondban lehetnek a mobilos processzorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","shortLead":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","id":"20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e24b6-249e-4b87-b78a-208e04f50b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","timestamp":"2020. június. 18. 19:08","title":"Megszülte majd a bokorba dobta gyermekét egy nő Tarnaméránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt hoznak idén a kerékpáreladások. ","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt...","id":"20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef69fb-aa6c-4f03-a6bc-d068c3c509a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","timestamp":"2020. június. 19. 12:40","title":"Egy tanulmány szerint mégsem hozza el a kerékpárkánaánt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gwendoline Delbos-Corfield szerint nem szabad megengedni, hogy a miniszterelnök a bolondját járassa a világgal, miközben állama egyre inkább autoriter. ","shortLead":"Gwendoline Delbos-Corfield szerint nem szabad megengedni, hogy a miniszterelnök a bolondját járassa a világgal...","id":"20200620_EurActiv_szemle_Gwendoline_DelbosCorfield","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b5ea97-70d3-4e88-84ff-1722bcef46dd","keywords":null,"link":"/360/20200620_EurActiv_szemle_Gwendoline_DelbosCorfield","timestamp":"2020. június. 20. 09:30","title":"EP-jelentéstevő: Nem szabad beugrani Orbán kutyakomédiájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett belőle.","shortLead":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett...","id":"20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3da0936-8109-4aa7-b3a5-f8c50112a834","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","timestamp":"2020. június. 19. 06:56","title":"Mindennek elmondta Trump volt főtanácsadóját a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","shortLead":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","id":"20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b5490c-0b0c-49d9-98dc-3c1cf375e5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:51","title":"Lazítana az EU a génmódosítás szabályain a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint olyan környezetet kell teremteni, amelyekben a magyarok tudása, szorgalma és hite a legjobban tud érvényesülni. ","shortLead":"A jegybankelnök szerint olyan környezetet kell teremteni, amelyekben a magyarok tudása, szorgalma és hite a legjobban...","id":"20200618_Matolcsy_interju_mandiner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6fac4e-5a5b-4a23-be02-26f9e74f90d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Matolcsy_interju_mandiner","timestamp":"2020. június. 18. 15:02","title":"Matolcsy elárulta, szerinte mi most a magyar gazdaság sikerének a kulcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést végpont-végpont közti titkosítással védenek majd.","shortLead":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést...","id":"20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8874d8-d50a-4cdc-a21b-49b47fe3c69a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","timestamp":"2020. június. 19. 14:03","title":"Meggondolta magát a Zoom, az ingyenes felhasználók is megkapják a titkosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]