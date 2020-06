John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.

A következő hetek Donald Trumpról szóló történetektől lesznek hangosak az Egyesült Államokban – de talán az egész világon. A héten jelenik meg ugyanis Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve The Room Where It Happened - A White House Memoir címmel. Hogy mi mindent tartalmazhat az elnök elmúlt négy évével kapcsolatban, abból már kaphattunk egy kis ízelítőt a napokban, így nem csoda, hogy rengetegen kíváncsiak a könyv többi részletére.

© Simon & Schuster

Az Egyesült Államok kormánya jogi eszközökkel próbálta meg betiltani a megjelenést, mondván, a könyv titkos információkat tartalmaz. Royce Lamberth szövetségi bíró bár részben igazat adott a kormánynak, elutasította a könyv terjesztésének betiltását, arra hivatkozva, hogy az intézkedésnek már semmi értelme nem lenne.

Érvelését támasztja alá az is, hogy a könyvhöz egyes részleteihez már nem csak a sajtó munkatársai jutottak, hanem a mű napok óta kering az interneten is. A TorrentFreak szerint a pdf terjed a Dropbox- és Google Drive-fiókokból megosztva, és természetesen megjelentek a klasszikus torrentoldalakon, a LibGenen és a Pirate Bay torrentkeresőben is elérhető.

© TorretFreak

A könyvet eddig több tízezren, talán néhány százezren tölthették le – olyan sokan, hogy a Pirate Bay-en két változata is bekerült a legtöbbet letöltött könyvek közé. A Distributed Denial of Secrets nevű oldalt – amely az elsők között tette közzé Bolton írását – majdnem bedöntötte a 37 megabájtos fájl iránti érdeklődés.

© TorrentFreak

A TorrentFreak szerint mindez nemcsak az amerikai kormánynak jelent problémát, a kiadó is igyekszik elejét venni a kalózmásolatok terjedésének. A ViacomCBS, amely a könyvet kiadó Simon & Schuster tulajdonosa, az elmúlt időszakban számos, a kalózmásolatokra eltávolítására vonatkozó kérelmet nyújtott be. Kapott ilyen kérvényt többek között a Twitter és a Google Drive is.

© TorrentFreak

Mindez azonban nem fogja tudni megállítani a könyv terjedését, és lényegében erre hivatkozott a Lamberth is: ami egyszer felkerült a netre, az már ott is marad, ezen még egy bírósági végzés sem fog tudni segíteni.

