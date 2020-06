Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","shortLead":"Előre nem látható körülmények miatt kerül többe a kivitelezés. Már 23 milliárdnál járunk.","id":"20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deebcf9a-8f7b-407e-9951-7015f6d5435a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200625_magyar_zene_haza_varosliget_kivitelezes_dragulas","timestamp":"2020. június. 25. 15:52","title":"Lassan egy Lánchíd-felújítás is kijönne abból, amennyivel a Magyar Zene Háza drágult ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","shortLead":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","id":"20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51de9eca-d32a-4d67-b124-90eabf6e7fdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 24. 20:08","title":"Egy Nigériában élő magyar nő meggyilkolása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel a hűtlen kezelés gyanúja.","shortLead":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel...","id":"20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddddd52f-ac96-46c4-a1b9-5e440a9ba399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","timestamp":"2020. június. 25. 18:26","title":"Az ügyészség elutasította Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasút építése miatt tett feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi gazdasági ügyekben. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket.","shortLead":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi...","id":"20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6933554-1c81-4fbe-b378-e48b22b856dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","timestamp":"2020. június. 26. 09:27","title":"„Mr. Oroszország” egyengeti Orbánék német kapcsolatait több százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már nem is lassú a gyengülés.","shortLead":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már...","id":"20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8c324-14a8-4d7a-8b94-24a3aa76f12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 25. 09:32","title":"Gyengül a forint a kamatcsökkentés óta, már 354 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","shortLead":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","id":"20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ca858-1296-4a9d-96e9-3c9b30b6ddb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","timestamp":"2020. június. 25. 07:56","title":"Árvízkészültség van a Tiszánál, a Dunánál javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","shortLead":"Villámárvíz is kerekedhet belőle.","id":"20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a2e6fe9-18a4-4883-a811-320e04947bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc4e87-9896-4447-ae14-3633c70cd513","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Orak_ota_ugyanott_tombol_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2020. június. 26. 13:44","title":"Órák óta tombol ugyanott a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","shortLead":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","id":"20200626_mtu_balna_szallodahajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db27ede-71dc-42d3-b115-18611e0d6f84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_mtu_balna_szallodahajok","timestamp":"2020. június. 26. 10:50","title":"Szállodahajók kikötőjévé alakítanák a budapesti Bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]