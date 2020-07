Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben, a Mercedes is hasonló eredményeket vár.","shortLead":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben...","id":"20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542a733c-ecc2-4b9c-a512-8328a4a06adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 10:31","title":"Az Audit, a BMW-t és a Mercedest is alaposan megviselte a koronavírus-válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","shortLead":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","id":"20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b2c6b-5bc3-4bc9-9b15-8c567043a339","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","timestamp":"2020. július. 09. 06:13","title":"Anyjával közösen futtatta élettársát egy férfi Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","shortLead":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","id":"20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90466-a8f2-4a53-aa11-e6fc8ef8a7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","timestamp":"2020. július. 09. 05:53","title":"A Facebok törölte Trump korábbi tanácsadójának és a brazil elnök fiainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli...","id":"20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0316996-0093-40e4-a926-644e935e6037","keywords":null,"link":"/360/20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Radar360: Megugrott az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","shortLead":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","id":"20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb73c07-3762-4493-bb49-f6bba32c3198","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","timestamp":"2020. július. 08. 20:17","title":"Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév-utasok kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","shortLead":"Az 1963-as Hot Rod magazin borítóképeként feltűnt autó sok mindent megváltoztatott a műfajban. ","id":"20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa9bdb-3764-4e0a-9730-942c71f69aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f80b826-4083-4e64-bc64-6542fd67f52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Elado_a_Hot_Rodok_etalonautoja_egy_1932es_langnyelves_Ford","timestamp":"2020. július. 08. 14:05","title":"Eladó a Hot Rodok etalonautója, az 1932-es lángnyelves Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]