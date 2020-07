Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"Serdült Viktória - Szlavkovits Rita","category":"elet","description":"Idén már nem lehet a levegőből kémiai anyagokkal irtani a szúnyogokat. Igaz, a szakemberek már jó ideje erősködnek, hogy a permetezés csak tűzoltásra jó, helyette a Nyugat-Európában évtizedek óta sikeres biológiai gyérítést kellene alkalmazni. A módszer meghonosítására bőven lett volna lehetőség, ehhez képest gyakorlatilag semmi nem történt.","shortLead":"Idén már nem lehet a levegőből kémiai anyagokkal irtani a szúnyogokat. Igaz, a szakemberek már jó ideje erősködnek...","id":"20200711_magyarorszagi_szunyogirtas_biologiai_vegyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924f1cd-33d9-45b2-ac80-0aa9882718d4","keywords":null,"link":"/elet/20200711_magyarorszagi_szunyogirtas_biologiai_vegyszer","timestamp":"2020. július. 11. 07:00","title":"Úgy érzi, sok a szúnyog? Míg így irtunk, ez így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés a tagállamokban végzett közvélemény-kutatáson alapul.","shortLead":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés...","id":"20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364c3e6-af91-4642-8a9c-9c9a098845ec","keywords":null,"link":"/360/20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2020. július. 11. 09:00","title":"Európai Bizottság: Gondok vannak a magyar és a lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női hangon beszél. Az is kiderült, hogy a magyar válaszadók többsége a férfihangot csak akkor tartja megbízhatóbbnak, amikor vezető nélküli autóról van szó.","shortLead":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női...","id":"20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9f7c9-1480-4227-a23b-3343b26aa062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","timestamp":"2020. július. 10. 08:03","title":"Kinek a hangjában bíznak a magyarok, amikor egy gép szólal meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","shortLead":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","id":"20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81d695d-0296-466d-94a1-2a67a9675416","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","timestamp":"2020. július. 10. 17:25","title":"Csepel díszpolgára lett Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","shortLead":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","id":"20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc261fff-7eb3-449c-9ba3-65851727c3c8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","timestamp":"2020. július. 09. 22:10","title":"Bajban van a londoni állatkert, David Attenborough-t hívták segítségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség új sportigazgatója szerint a belga Double Pass cég évente egyszer, ők maguk pedig kétszer fognak felméréseket végezni az utánpótlásban.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség új sportigazgatója szerint a belga Double Pass cég évente egyszer, ők maguk pedig kétszer...","id":"20200710_mlsz_meres_barczi_robert_double_pass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bbc476-7d09-420a-a772-f96252007926","keywords":null,"link":"/sport/20200710_mlsz_meres_barczi_robert_double_pass","timestamp":"2020. július. 10. 10:21","title":"Az MLSZ kötelező méréseket vezet be az utánpótlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek az asztronauták. Ezt modernizálták, a végeredmény pedig igen látványos lett.","shortLead":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek...","id":"20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a3eec3-d052-4c72-9af8-81145525e41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","timestamp":"2020. július. 09. 20:03","title":"Lenyűgöző: 4K-s videón látni, hogyan kocsikáznak a NASA űrhajósai a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk is múlik, „hiszen van egy szavazatunk.” A Lánchíd körüli politikai csatározást méltatlannak tartja, az MTA-nak pedig szerinte meg kell újulnia. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk...","id":"20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364b393-b45d-48d5-b002-94a1d4fbe7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","timestamp":"2020. július. 11. 11:30","title":"Pálinkás József: Itt az ideje, hogy a vagyonosabb emberek rájöjjenek, van társadalmi felelősségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]