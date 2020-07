Az elmúlt hetekben már sok információt hallhattunk arról, milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone-család tagjai, sőt, már egy videót is láthattunk a készülékekről. Egy dologról azonban eddig viszonylag keveset lehetett hallani: milyen akkumulátor kerül majd a mobilokba. Most erről is érkezett információ, ettől azonban valószínűleg nem dobnak majd hátast a rajongók.

A MySmartPrice értesülései szerint az Apple úgy dobja majd piacra az új iPhone-sorozatot, hogy bizonyos készülékekben kisebb lesz az akkumulátor mérete a tavalyi modellekhez képest. Ha az információk helyesek, akkor

az iPhone 12-ben egy 2227 mAh,

az iPhone 12 Max-ban egy 2775 mAh,

az iPhone 12 Próban egy 2775 mAh,

az iPhone 12 Pro Maxban pedig 3687 mAh

egység foglal majd helyet.

© 3C Certification

Ehhez képest

az iPhone 11-ben 3110 mAh,

az iPhone 11 Próban 3190 mAh, míg

az iPhone 11 Pro Maxban 3500 mAh

volt az akkumulátor. Mindez azt jelenti, hogy az iPhone 12 Pro Max kivételével mindegyik modellbe kisebb pakk kerülhet, mint egy évvel korábban.

Hogy ez valóban így lesz-e, az minden bizonnyal csak a bemutató pillanatában fog kiderülni. Az mindenesetre érdekes kérdés, hogy a kisebb akkumulátor által nyújtott erőforrást mennyire tudja majd hatékonyan kezelni az iPhone 12-széria.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.