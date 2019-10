Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","shortLead":"Az ok: hamarosan bemutatják a német konszern új elektromos autóit. ","id":"20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cd660b-cea8-40b7-992f-a820ef8980c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_Nagy_arengedmenyekkel_valnak_meg_a_nemet_kereskedok_VW_eGolf_keszleteiktol","timestamp":"2019. október. 06. 15:39","title":"Nagy árengedményekkel válnak meg a német kereskedők VW e-Golf készleteiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és keménydrog-fogyasztás vádja is megfogalmazódott benne.","shortLead":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és...","id":"20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81163dc1-734f-4b97-b7b5-4492dc47396f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","timestamp":"2019. október. 07. 16:00","title":"A Fidesz szerint Borkai magánügye a szexvideó-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget.\r

","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627f8388-4726-432e-a373-795564a150ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","timestamp":"2019. október. 06. 14:14","title":"Johnson szerint az unión múlik, milyen lesz a brit búcsú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eae133-ba70-40a3-839a-f579263738c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","timestamp":"2019. október. 06. 12:03","title":"Ez történt: aktiválták a 600 méter hosszú szemétcsapdát az óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","shortLead":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","id":"20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9acc4f3-4816-453b-b626-4eee614369f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","timestamp":"2019. október. 07. 07:26","title":"Lelassult a jegyrendszer, engedményt tesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]