Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv felhasználásával – ahhoz adunk tippeket, hogy a gyakran használt tojást hogyan használhatjuk fel teljes egészében.","shortLead":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv...","id":"20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8142d1-c18b-413a-b985-29dacedef91a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","timestamp":"2020. július. 13. 12:28","title":"Hulladékmentes konyha: tippek a maradék tojás felhasználására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","shortLead":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","id":"20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf831b8-a88e-4e15-ac92-f13923619e9d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","timestamp":"2020. július. 12. 13:59","title":"Kis híján megvakult a Vaják forgatásán Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","shortLead":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","id":"20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c8ab7e-dff2-43eb-badd-6496cc49a7fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","timestamp":"2020. július. 13. 09:14","title":"Andrzej Duda marad a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is elindulhat a legrangosabb európai kupasorozatban a Manchester City.","shortLead":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is...","id":"20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009cc02e-fb28-4105-a0a5-36b39f38e0cb","keywords":null,"link":"/sport/20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. július. 13. 10:55","title":"Mégis indulhat a Manchester City a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","shortLead":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","id":"20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5710098-b635-4dc6-83e1-c2f6c6bdcc12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","timestamp":"2020. július. 14. 04:47","title":"Rendes terepjárót csináltak egy Nissan GT-R-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 14 cég kapott idén támogatást a kormánytól. A legtöbb pénz egy német multi magyar leányvállalatához ment.","shortLead":"Összesen 14 cég kapott idén támogatást a kormánytól. A legtöbb pénz egy német multi magyar leányvállalatához ment.","id":"20200714_kormanytamogatas_magyar_cegek_egyedi_kormanydontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b398c13-cbe5-469c-ba3e-da78334cce57","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_kormanytamogatas_magyar_cegek_egyedi_kormanydontes","timestamp":"2020. július. 14. 08:53","title":"43 milliárdot osztott szét a kormány, a legtöbbet egy német alkatrészgyártó cég kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]