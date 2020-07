Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","id":"20200713_dragul_benzin_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d698b43-2315-47e1-803e-adca81447dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_dragul_benzin_uzemanyag","timestamp":"2020. július. 13. 13:42","title":"Megint drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvennyolc napig úton volt. ","shortLead":"Negyvennyolc napig úton volt. ","id":"20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85900424-1dd8-445f-be8a-c5e14208fefc","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","timestamp":"2020. július. 13. 17:45","title":"Hazabiciklizett Skóciából egy görög egyetemi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 5-ig csak a Corvin-negyedig villamosozhatnak az Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé közlekedők.","shortLead":"Augusztus 5-ig csak a Corvin-negyedig villamosozhatnak az Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé...","id":"20200714_4es_6os_forgalmi_rend_Corvin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d2fc8-3c1e-4dd4-8b62-bc1909f43e39","keywords":null,"link":"/elet/20200714_4es_6os_forgalmi_rend_Corvin","timestamp":"2020. július. 14. 10:47","title":"Csütörtöktől másképp járnak a körúti Combinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A felek más piacokon is együttműködnének.","shortLead":"A felek más piacokon is együttműködnének.","id":"20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d04918-d072-4b35-a303-64f299576621","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","timestamp":"2020. július. 13. 16:48","title":"Közös céget alapított az MVM és az orosz Roszatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt vezetője veszi át a közmédia portálját.","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt...","id":"20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c5524-85ea-4bda-9748-081b7370a03f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","timestamp":"2020. július. 13. 12:53","title":"A Lokál korábbi főszerkesztőjét nevezték ki a hirado.hu élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dönteniük kell a brit honatyáknak, hogy engednek-e az amerikaiaknak.","shortLead":"Dönteniük kell a brit honatyáknak, hogy engednek-e az amerikaiaknak.","id":"20200713_Sok_mobil_lefagyhat_ha_a_Huaweit_kitiltjak_NagyBritanniabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9d70e5-abac-4390-bed0-fbaff59c2e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Sok_mobil_lefagyhat_ha_a_Huaweit_kitiltjak_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. július. 13. 12:40","title":"Sok mobil lefagyhat, ha a Huaweit kitiltják Nagy-Britanniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepe van.","shortLead":"Július közepe van.","id":"20200713_fagy_bukk_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c3d84-7f72-4a8f-b98c-61d1631d22f8","keywords":null,"link":"/elet/20200713_fagy_bukk_nyar","timestamp":"2020. július. 13. 12:24","title":"Fagyott a Bükkben hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]