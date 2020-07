Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A francia tréner nem adott egyértelmű választ arra, hogy a Real Madridnál folytatja-e. 2020. július. 20. 13:49 Zidane: Van szerződésem, de a futballban sosem lehet tudni, mi történik
Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden terjed a vírus. 2020. július. 20. 13:50 42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden
Mindössze 10-20 százalékos a vetítőtermek kihasználtsága. 2020. július. 21. 21:35 Félünk még moziba menni
Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna feltelepíteni a kémprogramot, szerződésekhez és számlákhoz is hozzáférhettek volna illetéktelenek. 2020. július. 20. 19:23 Kiberzavar Hódmezővásárhelyen: kémprogram nyomait is megtalálták a nyomozók
Pár hónapja már arról lehetett hallani, hogy késni fog mind a Windows 10X, mind a rendszert futtató, különleges, kétkijelzős Surface Neo. Azóta kiderült, tovább csúsznak az akkor felvázolt határidők. 2020. július. 21. 12:03 Csúszik az új Windows 10X, no meg a hozzá tartozó gép is
A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat érte kár. 2020. július. 21. 09:09 Twitter-ügy: 86 millió forintnyi bitcoinhoz nem engedték hozzájutni a hackereket
Falus András szerint a szomszédos országokban már elkezdődhetett a második hullám, így óvatosabbnak kell lennünk. 2020. július. 21. 18:22 Falus András immunológus: A strandon is maszkot kellene viselni
Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak, egy sertéshús-feldolgozóban pedig eddig 93-at. 2020. július. 20. 17:42 Százötvennél is több húsipari munkás kapta el a koronavírust Romániában