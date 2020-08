Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai kormányzati tisztségviselők már többször kijelentették, hogy például a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára.\r

\r

","shortLead":"Amerikai kormányzati tisztségviselők már többször kijelentették, hogy például a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot...","id":"20200802_Donald_Trump_nekimegy_kinai_szoftvervallalatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573248c-23fa-4a82-9e03-a7cb9b01f241","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_Donald_Trump_nekimegy_kinai_szoftvervallalatoknak","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:05","title":"Donald Trump nekimegy a kínai szoftvervállalatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","shortLead":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","id":"20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddeb3ca-20de-4570-b302-113485d51017","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:16","title":"Sok kínai cég is profitál Trump koronavírus-segélyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","shortLead":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","id":"20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4197-5bcc-4530-9b59-c47cc0ddaf04","keywords":null,"link":"/elet/20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:20","title":"11 millió éves madár csontjait ásták ki Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","shortLead":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","id":"20200803_Bozottuz_Kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb6e-d342-47d9-906e-a81611e3c6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:21","title":"Bozóttüzek tombolnak Kaliforniában, 8 ezer embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem érdekelt.","shortLead":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem...","id":"20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e531b-55ff-4bd7-9f80-fb9fcfebc228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:03","title":"Bámészkodók zavarták meg a Crew Dragon űrhajósainak visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad07bf-ae0d-4d06-95e2-38b6cdf1f9c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komka Péter a nógrádi napkeltéről készített látványos fotókat.","shortLead":"Komka Péter a nógrádi napkeltéről készített látványos fotókat.","id":"20200802_nograd_megye_var_napkelte_komka_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad07bf-ae0d-4d06-95e2-38b6cdf1f9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421b71c-f48d-4f8c-b8a5-adc74338792b","keywords":null,"link":"/elet/20200802_nograd_megye_var_napkelte_komka_peter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:52","title":"Meseszerűnek tűnik a salgói vár az MTI fotósának képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]