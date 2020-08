Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak engedélyért, hogy benyújthassák a kérelmüket Magyarországon.","shortLead":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak...","id":"20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308058ee-2fb5-4f22-9a26-67a753d35ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:26","title":"Alig vannak menedékkérők a magyar követségeken az új szabályok bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","shortLead":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","id":"20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524f09-2763-4e17-86a4-f381ea0fba08","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:44","title":"Focista a Vogue címlapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára hétköznapinak számítsanak.","shortLead":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára...","id":"20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f76af55-fc69-438d-bebe-b24eb3556a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:33","title":"Meghalt a szakember, aki segített megépíteni az első egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","shortLead":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","id":"20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4197-5bcc-4530-9b59-c47cc0ddaf04","keywords":null,"link":"/elet/20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:20","title":"11 millió éves madár csontjait ásták ki Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben, köztük poszt-traumatikus stresszben (PTSD), nyugtalanságban, álmatlanságban és depresszióban a milánói San Raffaele kórház által hétfőn közétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben...","id":"20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b039335-ca73-4d4c-95a4-8dfda3c78b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:26","title":"Nyugtalanság, álmatlanság és depresszió gyötri a koronavíruson átesettek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","shortLead":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","id":"20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af3db8-b177-4a1d-a301-07fae7ead5ab","keywords":null,"link":"/360/20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:15","title":"Kádár-kori vadásztörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","shortLead":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","id":"20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6456d76c-d176-4e4a-8091-4d53d2dd6843","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:24","title":"Saját streaming szolgáltatást indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]