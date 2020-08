Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","shortLead":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","id":"20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21199dd-4ccc-4dd8-ba1f-b1102edac786","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:18","title":"Erdei Zsolt lemondott, új szövetségi kapitánya van az ökölvívóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e790a0-efb9-40e6-a5db-3fb7c00ac6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai prémiummárka nem hazudtolja meg önmagát, első villanyautója egy hatalmas luxusmodell.","shortLead":"Az amerikai prémiummárka nem hazudtolja meg önmagát, első villanyautója egy hatalmas luxusmodell.","id":"20200807_lelepleztek_az_elso_elektromos_cadillacet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e790a0-efb9-40e6-a5db-3fb7c00ac6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbf94be-fb07-4ab4-aac9-4640c8e8fecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_lelepleztek_az_elso_elektromos_cadillacet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:59","title":"Leleplezték az első elektromos Cadillacet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","shortLead":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","id":"20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230b5a7-de4e-442f-b0b0-5aa906b63387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:03","title":"Látványos újdonságok érkeztek a Zoomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a582746-f81d-44db-94e9-45ec48a31d62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természet és a technológia drámai, de vicces találkozását örökítették meg egy német fürdőzőhelynél.\r

","shortLead":"A természet és a technológia drámai, de vicces találkozását örökítették meg egy német fürdőzőhelynél.\r

","id":"20200807_Anyaszult_meztelenul_rohant_egy_ferfi_a_laptopjat_lenyulo_vaddiszno_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a582746-f81d-44db-94e9-45ec48a31d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16dfa49-d980-47ab-81ee-dfd7f40dea87","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Anyaszult_meztelenul_rohant_egy_ferfi_a_laptopjat_lenyulo_vaddiszno_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:07","title":"Anyaszült meztelenül rohant egy férfi a laptopját lenyúló vaddisznó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","shortLead":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","id":"20200806_posta_fizetes_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d4e21-ff35-4535-8dd7-2251666d48c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_posta_fizetes_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:21","title":"Megállapodtak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","shortLead":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","id":"20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398e973-2d37-4247-9972-c267a0564c73","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:12","title":"Jogerős a szegedi képviselő letartóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4719f6f-030a-47b5-9435-d4d154ce0e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"100 ezer dollárral, vagyis nagyjából 30 millió forinttal segítik három szervezet dolgát, amely a sérültek ellátásával foglalkozik.","shortLead":"100 ezer dollárral, vagyis nagyjából 30 millió forinttal segítik három szervezet dolgát, amely a sérültek ellátásával...","id":"20200807_george_clooney_amal_clooney_bejrut_robbanas_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4719f6f-030a-47b5-9435-d4d154ce0e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd8a84a-5be1-41ec-b7f6-25a0774922ee","keywords":null,"link":"/elet/20200807_george_clooney_amal_clooney_bejrut_robbanas_adomany","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:41","title":"George Clooney és felesége milliós adományt küldenek Bejrútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói, akik a világ 13 fő gabonaféléjét vonták be a tervek szerint legalább száz éven át folyó kutatásukba.","shortLead":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói...","id":"20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af42b23f-17d1-4cd1-b47c-3ea3222a77a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:03","title":"100 éven át tart a most induló magkutatás, melyhez -196 Celsius-fokra is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]