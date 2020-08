Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult a cég, a cseh, a szlovák és a magyar boltokban is változások jöhetnek.","shortLead":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult...","id":"20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674c19c-fe1a-47a4-9760-3257b57c56bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:11","title":"Magyar Nemzet: Csoportos létszámleépítés fenyeget a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ internetes hálózatára.","shortLead":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ...","id":"20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27bd2e5-b8f7-4dde-910b-8c7d752b7af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:33","title":"Magyarországon is lelassult kicsit a net a karanténidőszak alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dafabcb-081f-420a-900a-eb6f21b38446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Phil Schiller hosszú éveken át terelgette az Apple marketinges ügyeit, most azonban más feladatot kapott a cégen belül.","shortLead":"Phil Schiller hosszú éveken át terelgette az Apple marketinges ügyeit, most azonban más feladatot kapott a cégen belül.","id":"20200805_phil_schiller_apple_marketing_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dafabcb-081f-420a-900a-eb6f21b38446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4af01dd-57f6-4f2a-ad0b-6636bb96ef19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_phil_schiller_apple_marketing_app_store","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:03","title":"Távozik posztjáról az Apple egyik legfontosabb embere, Phil Schiller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","shortLead":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","id":"20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292aca99-0332-4734-a78c-816243896aab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Három új rovarhotelt helyezett ki Budapesten a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő, egyedüliként ezt a falut kapta telibe a vihar.\r

","shortLead":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő...","id":"20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c7adf-2694-4d72-9617-09000d90dacd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:51","title":"A békési falut letarolta a szerda esti vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli...","id":"20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbcc1c8-34cb-42c1-9658-9ac7fcd42876","keywords":null,"link":"/360/20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:50","title":"Radar360: Tüntetést ígérnek a színművészetisek, óriási robbanás Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]