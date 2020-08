Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket. Az olyan luxusmárkák pedig, mint a Chanel, a Dior, a Gucci és a Burberry pedig Snapchaten, TikTokon és WeChaten keresztül küzdenek a fiatalabb vásárlók figyelméért – és pénzéért. Kína után Nyugaton is egyre inkább teret kap a közösségi médián keresztüli vásárlás, aminek a koronavírus egy újabb löketet adott. ","shortLead":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket...","id":"20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b463c-26ed-41ba-8198-3e21d5adff58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:40","title":"Meglátom, megveszem – luxusmárkák nyomulnak a TikTokon és az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7295203-44e9-4388-afdd-1dadff3c6a87","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 04:00","title":"Marabu Féknyúz: Ennyit az üdülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz a készüléket, hogy telefonunkon láthassuk a háttérképeit.","shortLead":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz...","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f8483e-8ce7-4e8b-87c3-d28c7e5ed587","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:03","title":"Már villoghat is a telefonján a Samsung új háttérképeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen a romok alatt rekedtek, amikor több ház is összedőlt egy robbanás után Baltimore-ban az USA-ban. A CNN képein drámai pusztulás látható.","shortLead":"Többen a romok alatt rekedtek, amikor több ház is összedőlt egy robbanás után Baltimore-ban az USA-ban. A CNN képein...","id":"20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ce02e-25fd-4a85-a27c-c212d00f8d69","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:21","title":"Házakat tett a földdel egyenlővé egy nagy robbanás Baltimore-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","shortLead":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","id":"20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688b3d3-68f7-4447-907f-0c0820017e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:27","title":"Szinte ugyanannyit kell fizetni egy szingapúri luxushotelben, mint Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg külföldi utazáson kapják el a kórt.","shortLead":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg...","id":"20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5403a3-83e7-476f-828b-f635e49c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"A magyar fertőzöttek nagy része a 40 alatti korosztályból kerül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerint igen, és ezt most Gödön igyekeznek bebizonyítani. ","shortLead":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai...","id":"202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eee565-4cbd-4362-82c3-27487d233209","keywords":null,"link":"/360/202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:00","title":"Boldogan élik meg a hírhedt Topház volt lakói, hogy megmentették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f304ee-39ff-4d70-9852-d6284072e4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt számos cég nem fizette ki a már leadott és le is szállított megrendelést.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt számos cég nem fizette ki a már leadott és le is szállított megrendelést.","id":"20200810_6_milliard_dollart_nem_fizettek_ki_a_divatmarkak_az_azsiai_dolgozoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f304ee-39ff-4d70-9852-d6284072e4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9083c1-ff47-4f45-a0d7-6accbd018752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_6_milliard_dollart_nem_fizettek_ki_a_divatmarkak_az_azsiai_dolgozoknak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:15","title":"Hatmilliárd dollárt nem fizettek ki a divatmárkák az ázsiai dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]