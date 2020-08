Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.

A bejrúti robbanássorozat olyan erejű volt, hogy a pusztítás eredménye a műholdképeken is tisztán látszik – ez a legfontosabb olvasata annak a képnek, amelyet a NASA állított össze. A felhasznált műszereket általában a jégsapkák olvadásának, illetve a tengerszint megfigyelésére használják, de most a bejrúti robbanáshoz is segítségül hívták őket.

Erre két okból volt szükség: az űrből készült képekből egyrészt jobban látható, mekkora pusztítás zajlott le Libanon fővárosában, és az is, hova vezényeljék a mentőalakulatokat, akik esetleg túlélőket találhatnak a romok alatt. Egy ilyen tragédia során ugyanis nagyon fontos, hogy a segítség időben érkezzen, a helyszínen viszont nehéz tájékozódni, pontosan hol kellene bevetni a mentőcsapatokat.

[De miért volt ilyen nagy a bejrúti robbanás?]

A térkép összeállításában egy szingapúri obszervatórium segített a NASA-nak. A nagyméretű képet ide kattintva éri el. A sárga, narancs és vöröses színek a pusztítás mértékét jelölik: minél sötétebb a terület, amit néz, ott annál erőteljesebb volt a robbanás.

© NASA/JPL-Caltech/Earth Observatory of Singapore/ESA

Bejrútban a múlt héten történt tragikus kimenetelű robbanássorozat, amely az utolsó hírek szerint legalább 200 ember halálát okozta. Az anyag, ami berobbant, ammónium-nitrát volt, ezt a leggyakrabban a műtrágyák előállításához, valamint a bányarobbantásokhoz használják. Vagyis: biztosan nem terrortámadás történt, sokan azonban ezt akarják elhitetni a világgal.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.