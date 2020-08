Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","id":"20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1568a-1107-46c5-8d91-594891c591ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:41","title":"206 kilométerrel árulnak egy 21 éves különleges Mercedes A-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire sem jó választ.","shortLead":"Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire...","id":"20200806_ujgur_maszk_kenyszermunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adda74c-4da0-45c9-9688-7793dbd1ec99","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_ujgur_maszk_kenyszermunka","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:52","title":"Támadásról írt az államtitkár, amikor arról kérdezték, vettünk-e kényszermunkában gyártott maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást ajánlanak.","shortLead":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást...","id":"20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157b5ec-8b59-48c9-a68b-76c426d584d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:46","title":"A járvány miatt megvágják a létszámot az ELTE kollégiumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még nem a már nagyon várt ARM-es váltásról (Apple Silicon) van szó.","shortLead":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még...","id":"20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f3d242-d330-49e5-b900-04da324058ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:03","title":"Több mint ráncfelvarrás: nagy frissítést kapott a 27”-es iMac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","shortLead":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","id":"20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13af58d-4979-42aa-bd89-882aa06163b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:28","title":"Paul McCartney végre tisztázott egy hatalmas félreértést a Beatles feloszlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9eabfc-e631-4793-9dd2-afcdc1c8e0a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapnyi kitartó vadászat után amerikai szakembereknek végre közelebbről is sikerült megvizsgálniuk azt az új darázsfajt, amely néhány hónapja jelent meg az ország északi részén.","shortLead":"Egy hónapnyi kitartó vadászat után amerikai szakembereknek végre közelebbről is sikerült megvizsgálniuk azt az új...","id":"20200807_oriasdarazs_darazs_azsiai_lodarazs_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9eabfc-e631-4793-9dd2-afcdc1c8e0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a095478-7391-4d9f-ae01-9cdf654396c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_oriasdarazs_darazs_azsiai_lodarazs_amerika","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:03","title":"Sikerült elfogni és közelről lefotózni az új, \"gyilkos\" darázsfajt, amely Amerika több részén is megjelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során az ellenanyagkészlet nagyságát igyekeztek feltérképezni helyi szakemberek.","shortLead":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során...","id":"20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee04d2b-5392-4f9a-8b5f-4cfe1199f1fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:03","title":"Az olasz ellenanyagszűrés nyomán derült ki, hogy valójában hatszor több fertőzött lehet az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","shortLead":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","id":"20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e34449-a3d7-4215-b933-06165e8fa719","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:17","title":"Demeter Szilárd zenésztársa 6,6 millió forintért ad tanácsot a PIM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]