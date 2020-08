Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6e80506-8122-41cf-adc1-4768c7e7bd62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Lukasenkával szembeszálló asszonytrióból már csak a kampánystáb vezetője van belorusz földön, az elnök kihívója és másik közvetlen munkatársa elhagyta az országot. ","shortLead":"A Lukasenkával szembeszálló asszonytrióból már csak a kampánystáb vezetője van belorusz földön, az elnök kihívója és...","id":"20200812_Megzsarolhattak_a_kulfoldre_menekult_feherorosz_ellenzeki_vezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e80506-8122-41cf-adc1-4768c7e7bd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05548aef-e882-4121-b939-961f70724ce5","keywords":null,"link":"/360/20200812_Megzsarolhattak_a_kulfoldre_menekult_feherorosz_ellenzeki_vezetot","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:31","title":"Megzsarolhatták a külföldre menekült fehérorosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79237e1-332e-4f82-95af-ca2ba0c9dab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","shortLead":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","id":"20200813_Berczesi_Robert_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79237e1-332e-4f82-95af-ca2ba0c9dab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52c642-8bbd-40b1-ab93-8565d331cc05","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Berczesi_Robert_koncert","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:18","title":"Hat nap után kért elnézést Bérczesi Róbert a félbeszakadt koncertjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e","c_author":"Merza Gábor","category":"elet","description":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját sörfőzdére napjainkig kellett várni Pannonhalmán.","shortLead":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját...","id":"20200812_A_lelek_egeszsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ef4a8-dabc-4816-93ae-7461295c754a","keywords":null,"link":"/elet/20200812_A_lelek_egeszsegere","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:39","title":"„A legjobb sör ott van, ahová a papok járnak inni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást. Az LMP-s alpolgármester szerint a felfüggesztett polgármesterrel egész működőképes az önkormányzat, a DK-ból frissen kilépett képviselő pedig úgy látja, választás esetén a Fidesz tarolna.","shortLead":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást...","id":"20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77660dde-c067-4eab-beac-7d24d543408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:45","title":"Gödi polgármester: Maradok, addig sem tudnak a közpénzmosással foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött napokat, mint a kialvatlanság.\r

\r

","shortLead":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött...","id":"20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04814e57-5757-4faa-b889-001fb471b999","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:35","title":"Miért nem tudunk idegen helyen jól aludni, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer.","shortLead":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és...","id":"20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18542c67-0572-4d0a-beb2-872fc4b94f65","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:26","title":"Koronavírusban meghalt Trini Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]