Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptembertől elsejétől 30-áig csak reggel nyolc és délután négy óra között lehet tartózkodni a megjelölt erdőrészeken.","shortLead":"Szeptembertől elsejétől 30-áig csak reggel nyolc és délután négy óra között lehet tartózkodni a megjelölt erdőrészeken.","id":"20200829_Szarvasboges_korlatozas_magyar_erdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3788f60f-7309-4575-b0b9-658f04923a96","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Szarvasboges_korlatozas_magyar_erdo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:12","title":"Megkezdődik a szarvasbőgés, több magyar erdő látogatását korlátozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő házi karanténban van, otthonról dolgozik.","shortLead":"Az EP-képviselő házi karanténban van, otthonról dolgozik.","id":"20200828_Trocsanyi_Laszlo_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c01ca9-ee01-4d59-ae33-4c437b8c3f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Trocsanyi_Laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:22","title":"Trócsányi László koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak következtében meghalt vagy megsebesült afroamerikaiakra.","shortLead":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak...","id":"20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7013410e-b37d-4bd2-9a22-1a0d81b73838","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:25","title":"Óriási tömeg tüntetett Washingtonban a fajgyűlölet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","shortLead":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","id":"20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a22ae-2a93-4633-82d6-49884f158f1a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:13","title":"Mindörökké Wakanda! – búcsúznak a sztárok a 43 évesen elhunyt Chadwick Bosemantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre csak növekszik az a felhasznált energiamennyiség, ami globálisan szükséges a bitcoin előállításához. A legfrissebb becslés szerint csak az idei évben 63,32 terrawattórát fogyaszthatunk el emiatt.","shortLead":"Egyre csak növekszik az a felhasznált energiamennyiség, ami globálisan szükséges a bitcoin előállításához...","id":"20200828_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f88fb8-92c5-4e2f-b869-87ad34f881be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_energia","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:03","title":"Hét atomerőműnyi energia kell ahhoz, hogy bitcoint bányásszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan alacsony az átlagnyugdíj összege, hogy a magyarok 94 százaléka nem élne meg belőle, ha holnaptól nyugdíjba vonulnának. ","shortLead":"Olyan alacsony az átlagnyugdíj összege, hogy a magyarok 94 százaléka nem élne meg belőle, ha holnaptól nyugdíjba...","id":"20200828_atlagnyugdij_nyugdij_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1140ff75-7d8b-4bb3-a023-cd7bd8809329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_atlagnyugdij_nyugdij_nyugdijas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:33","title":"A magyar átlagnyugdíj olyan kevés, hogy a többség a duplájából tudna csak megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]