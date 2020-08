Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfertőződött egy ifivezető.","shortLead":"Megfertőződött egy ifivezető.","id":"20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9030c7-78cd-46a9-9ea7-35736d4264d4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:20","title":"Leáll a Gyermekvasút a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","shortLead":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","id":"20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd84c-5225-42cf-afe5-4f64e55c9642","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:46","title":"Roman Polanskit jogerősen is kizárták az Amerikai Filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","id":"20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495f83e5-3a0e-4ee4-ba31-92be6b441a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:12","title":"400 milliót kapnak járványkezelésre a fővárosi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","id":"20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76ba385-50d0-4192-9532-a639132b8e94","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:05","title":"Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású bemutatót ígért.","shortLead":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású...","id":"20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c17642-0697-46a3-9c1d-2fa09a414915","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:03","title":"Elon Musk pénteken megmutatja, hogyan működik az agy-számítógép kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem a rossz időkben is feladatokat jelent Szijjártó Péter tárcavezető szerint.","shortLead":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem...","id":"20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6368ff2-f0c4-4509-8c21-3480d45b949c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:02","title":"Szijjártó most mondta el, hogy kirúgást ígért azoknak, akik home office-ba akartak menni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","shortLead":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5925a-6921-441d-8c59-18e2e3252d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:01","title":"Koronavírusos az egyik dolgozó a törökbálinti Walla óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért Gorilla Glass 7-es védelmet. Most ejtéstesztre küldték a készüléket.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért...","id":"20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf4fb3-6223-42fb-bf6e-37acf8fd5470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:03","title":"Videón mutatták be, hogy milyen erős az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]