[{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","shortLead":"A főorvos szerint bár egyre több a fertőzött, nincs sok beteg.","id":"20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc674f1-1bd9-48e9-998a-7b7f5c719cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Szlavik_koronavirus_Szuperkupadonto","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:48","title":"Szlávik: „Meredek dolog” a Szuperkupa-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már talán hihetetlen, azonban volt olyan idő, amikor a Microsoftnak komoly részesedése volt az Apple-ben. Bár a „mi lett volna, ha” kérdéseknek nincs sok értelmük, azért az Apple jelenlegi értékét ismerve felvetődik: mi történt volna, ha a Microsoft annak idején nem adja el a cupertinói céghez kapcsolódó részvényeit.","shortLead":"Ma már talán hihetetlen, azonban volt olyan idő, amikor a Microsoftnak komoly részesedése volt az Apple-ben. Bár a „mi...","id":"20200829_microsoft_egykori_apple_reszvenyeinek_jelenlegi_erteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4436a-2394-4f8e-8732-6a701459f110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_egykori_apple_reszvenyeinek_jelenlegi_erteke","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:03","title":"Milliárdokat kaszálhatna a Microsoft az Apple-n, de 17 éve elkövetett egy hatalmas baklövést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","shortLead":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","id":"20200831_koronavirus_korhazi_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfc0007-3b25-405e-a65d-1954dbd6f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_korhazi_agy","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:39","title":"Koronavírus: a kórházi ágyak tizedét kell csak üresen tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","shortLead":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","id":"20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e12812-0b3c-41dd-ba0e-93d91337e1bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:15","title":"A budapesti bringásokra is lecsaptak a kamerás civil rendőrautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly dilemmát, aki olyan bejegyzésekkel bővítette a platformot, melyeket nem is érthet.","shortLead":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly...","id":"20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20120533-8e11-4ce3-9e66-97b2d5b280cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:03","title":"27 ezer Wikipédia-szócikket írt egy 19 éves fiú, olyan nyelven, amit nem is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]