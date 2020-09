Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be őket.","shortLead":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be...","id":"20200909_winamp_skin_museum_kinezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675062a2-7967-4c21-9d17-a831883dc2f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_winamp_skin_museum_kinezet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:03","title":"Ha mond valamit a Winamp neve, nézze meg ezt a 65 ezer darabos gyűjteményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755","c_author":"HVG","category":"360","description":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","shortLead":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","id":"202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500dd38-3552-4038-8c21-ea1cfb7d9dc0","keywords":null,"link":"/360/202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:00","title":"Volt helyettes államtitkártól vehetünk tanácsot üzleti ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","shortLead":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","id":"20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa87ea6-f921-4863-9861-f50f79df1527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:59","title":"Miután Tiborcz kiszállt, felmondott az Appeninn vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271cbf83-1f9c-4f69-8444-11b1e40673a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bán János a színművészetinél történtekkel kapcsolatban úgy érzi, nem lesz katarzis, a tiltakozók elbuknak.","shortLead":"Bán János a színművészetinél történtekkel kapcsolatban úgy érzi, nem lesz katarzis, a tiltakozók elbuknak.","id":"20200909_ban_janos_vidnyaszky_szinmuveszeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271cbf83-1f9c-4f69-8444-11b1e40673a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4317d583-762e-410b-9bd8-44e6ba0bf8f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_ban_janos_vidnyaszky_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:17","title":"Bán János Vidnyászkyról: A hatalmi helyzet eltörte a tehetséggerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1","c_author":"T. ","category":"kultura","description":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel együtt láthatjuk majd több rangos európai múzeum késő római kori ezüstkészleteinek tárgyait.","shortLead":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel...","id":"20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570be374-71eb-41b4-8b94-264f789970d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:47","title":"Átütemezték a 400 milliós nemzetközi Seuso-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Magyar Birkózó Szövetség harmincnál is több tesztet végeztetett el, hogy kiderüljön, van-e fertőzött a két sportolón kívül, de mindenki más negatív.","shortLead":"A Magyar Birkózó Szövetség harmincnál is több tesztet végeztetett el, hogy kiderüljön, van-e fertőzött a két sportolón...","id":"20200910_valogatott_birkozo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ba824e-bbb2-4357-8814-8249334ae787","keywords":null,"link":"/sport/20200910_valogatott_birkozo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:14","title":"Két magyar válogatott birkózó koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“A történelem rossz oldalán álltok” – írta a Facebook egyik alkalmazottja abban a levélben, amit kollégáinak címzett. A munkatárs ezután felmondott. ","shortLead":"“A történelem rossz oldalán álltok” – írta a Facebook egyik alkalmazottja abban a levélben, amit kollégáinak címzett...","id":"20200909_facebook_mernok_felmondas_gyuloletbeszed_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41e715-e908-45d6-86a4-7f73d412e988","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_facebook_mernok_felmondas_gyuloletbeszed_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:03","title":"Nagyon kiakadt, majd felmondott a Facebook egyik mérnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]