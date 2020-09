Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja, hogy a Virginia államban lévő városban három évvel ezelőtt szélsőjobboldali erők tüntettek, s az összetűzésekben egy ember életét vesztette.","shortLead":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja...","id":"20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3256172-de4f-4a89-b7a6-18a6ee04326e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:32","title":"Eltávolították a konföderációs katona szobrát az amerikai Charlottesville központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e287402-9b88-42a5-804d-7651ded5c5b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz éve hím állat sem járt a közelében.","shortLead":"Húsz éve hím állat sem járt a közelében.","id":"20200911_piton_parzas_kigyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e287402-9b88-42a5-804d-7651ded5c5b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ace1e-cc28-4bd3-85ce-96db032fb013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_piton_parzas_kigyo","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:41","title":"Párzás nélkül rakott hét tojást egy óriáskígyó az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d","c_author":"Peer Krisztián","category":"360","description":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","shortLead":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","id":"20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03719102-4aca-4a08-968b-9cd7a94a82d9","keywords":null,"link":"/360/20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:00","title":"Peer Krisztián: Politizálás, avagy megérteni Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetőjeként jelenleg felmondási idejét tölti, osztályvezetőként viszont még élő szerződése van. Milyen forgatókönyvek jöhetnek most az egyetemen? Miért volt fontos végigjárni a demokratikus lehetőségeket, és meddig gyakorolhatnak nyomást a hatalomra a hallgatók? Interjú.","shortLead":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy...","id":"20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551176a-e59d-4709-a921-10dc632fe77f","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","timestamp":"2020. szeptember. 12. 07:00","title":"Bagossy László: Vidnyánszkyék kezébe adtak egy bombát, hogy dobják csak ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Meghökkenést keltett Szlovákiában, hogy első fokon felmentették a következményeivel az egész belpolitikát átíró újságíró-gyilkosságra a vád és a tanúvallomások szerint megbízást adó Marián Kocner üzletembert, aki egy másik ügy miatt már kapott 19 év börtönt.","shortLead":"Meghökkenést keltett Szlovákiában, hogy első fokon felmentették a következményeivel az egész belpolitikát átíró...","id":"202037__kuciakgyilkossag__felmentes__szlovak_plagiumvirus__kevesellt_bizonyitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73504092-9a36-448a-8f45-086174cea7b5","keywords":null,"link":"/360/202037__kuciakgyilkossag__felmentes__szlovak_plagiumvirus__kevesellt_bizonyitek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:00","title":"Szóhoz sem jut Szlovákia az újságírógyilkosságot elrendelő felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]