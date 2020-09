Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett. Egy néhány mondatos szöveget ugyan elkészítettek, de maga a kuratórium elnöke kérte, hogy ne adják ki. ","shortLead":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett...","id":"20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f75009-1e3e-4e8d-b178-a427f8a03d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:59","title":"Vidnyánszky mellől leghűségesebb hívei is kifarolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","shortLead":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","id":"20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947764fe-db21-4538-b7c4-5fb628a3b6dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:24","title":"Piacra dobják a legnépszerűbb amerikai autó kínai koppintását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","shortLead":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","id":"20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3643ced6-c77f-4fbf-814c-af3d72883b6d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:00","title":"Árvagyerekeket használtak élő tartálynak a vakcina exportjához, mert nem volt hűtőlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","shortLead":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","id":"20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41171bf-3d57-4bea-ac78-0fdffbebc7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:29","title":"Mozambiki katonák vertek meg, majd lőttek agyon egy nőt – a kormány vizsgálatot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","id":"20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838692c-e5ce-4484-b5a3-a4ce87a0ae97","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:29","title":"Közelít a 30 millióhoz a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","shortLead":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","id":"20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c455f1-fce7-4cb1-a231-2657de5562c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:26","title":"Az önvezető autó halálos balesete után a sofőr ellen emeltek vádat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]