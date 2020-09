A rajongók szenvedélye hívta életre a Galaxy S20 FE (azaz Fan Edition) okostelefont, azaz a rajongók megálmodott eszközről van szó – magyarázza a Samsung. Szeptember 23-án, a Galaxy Unpacked for Every Fan eseményen közelebbről is megismerheti majd a világ ezt az olcsóbb csúcstelefont, azonban a gyártó már fel is tett egy beharangozó videót a türelmetlenebbeknek a YouTube-ra. No nem a telefonnal vagy jellemzőivel, inkább csak kedvteremtőként és utalva arra, hogy ezúttal nagy szerepük lesz majd a színeknek is.

Persze akár meg is nézhetjük a telefont, a napokban ugyanis már kiszivárgott egy videó, amely részletesebben is bemutatta a Galaxy S20 FE-t, sőt néhány jellemzőjét (pl. Snapdragon 865 lapka egyes piacokon, 4500 mAh-s akku, sztereó hangszóró, a Galaxy S20-nak megfelelő kameraelrendezés) is elárulta.

Az új csúcstelefon (mert hogy a specifikációit elnézve annak mondható) hasonló karriert futhat be, mint az iPhone SE, ugyanis a felhasználók mindig lelkes vásárlói a jó ár-érték arányú eszközöknek. S ha már az ár szóba jött: a drágább 5G-s változat is – átszámolva – 300 ezer forint alatt marad.

