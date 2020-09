Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f5d5db4-7908-4a05-a042-ee678cc6ac83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube csak előfizetőinek engedi meg, hogy használjanak az iPhone-ok újdonságaként a napokban élesedett kép a képben módot.","shortLead":"A YouTube csak előfizetőinek engedi meg, hogy használjanak az iPhone-ok újdonságaként a napokban élesedett kép a képben...","id":"20200922_ios14_kep_a_kepben_youtube_pip_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f5d5db4-7908-4a05-a042-ee678cc6ac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060fb52-5933-4ace-bfa8-0e2b206f544c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_kep_a_kepben_youtube_pip_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:03","title":"A YouTube letiltotta a videók kisablakos megtekintését az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","shortLead":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","id":"20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3b10f-e00d-4fad-a20a-425d64903f76","keywords":null,"link":"/sport/20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:15","title":"Újabb kézilabdázók fertőződtek meg a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy eseménynek kell történnie, hogy közös nyilatkozatot adjon ki a belügyminiszter, az Állami Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, az MNB-elnök, valamint a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Most ez történt: együtt üzentek, hogy elkötelezetten harcolnak a korrupció ellen.","shortLead":"Nagy eseménynek kell történnie, hogy közös nyilatkozatot adjon ki a belügyminiszter, az Állami Számvevőszék elnöke...","id":"20200923_korrupcio_nyuzsi_csalasok_bm_ugyeszseg_asz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a431fb2-0695-415b-8227-723eac9e0c6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_korrupcio_nyuzsi_csalasok_bm_ugyeszseg_asz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:38","title":"Matolcsy, Polt, Pintér és Domokos is írásba adta: elkötelezettek a korrupció visszaszorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philip egy Mandiner-interjúban sütötte el az összes frázist, amit az SZFE-tüntetések kapcsán a jobboldal részéről hallunk. A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetőinek egy részét leügynöközte. ","shortLead":"Rákay Philip egy Mandiner-interjúban sütötte el az összes frázist, amit az SZFE-tüntetések kapcsán a jobboldal részéről...","id":"20200922_Rakay_Philip_az_SZFE_vezetoirol_Egymasrol_is_szep_szamban_jelentgettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8994ecd-fe3e-4895-bc8c-2e1c0843f81e","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Rakay_Philip_az_SZFE_vezetoirol_Egymasrol_is_szep_szamban_jelentgettek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:59","title":"Rákay Philip az SZFE vezetőiről: Egymásról is szép számban jelentgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok forrásait a járványra hivatkozva csökkentik, a többletkiadások jelentős része mégsem a válságkezeléshez kapcsolódik.","shortLead":"Az önkormányzatok forrásait a járványra hivatkozva csökkentik, a többletkiadások jelentős része mégsem...","id":"20200922_ellamkincstar_kormany_tobbletkoltes_3200_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaac7443-ffa6-4fa4-bf78-c2feebb48b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_ellamkincstar_kormany_tobbletkoltes_3200_milliard","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:17","title":"3200 milliárddal többet költ a kormány idén a költségvetéshez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatokhoz nem nyúlt a Monetáris Tanács, de nehéz helyzetbe kormányozták magukat, a kommunikációjuk elárulja, mi a legfontosabb.","shortLead":"A kamatokhoz nem nyúlt a Monetáris Tanács, de nehéz helyzetbe kormányozták magukat, a kommunikációjuk elárulja, mi...","id":"20200922_Az_MNB_nem_lepett_de_beszelnie_muszaj_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132efa9f-9bd3-4ad9-a0bf-b40d6940c277","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Az_MNB_nem_lepett_de_beszelnie_muszaj_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:00","title":"Az MNB nem lépett, de beszélnie muszáj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd forintosra tervezett Budapest–Belgrád-projektben. Nemrég új tagokkal bővült az igazgatósága.","shortLead":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd...","id":"20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984af98-e369-4b50-8261-454f4a13ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:44","title":"Mészárosék emberei megérkeztek a 750 milliárdos vasútprojektre létrehozott cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]