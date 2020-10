Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","shortLead":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","id":"20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996dfe68-709f-427f-9d77-2b2e57a9d11e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","timestamp":"2020. október. 02. 09:21","title":"Megkezdődött az első tisztán elektromos Volvo gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal 75 ezer beragadt diplomáról beszélt, de őszre már 115 ezer kiállításával büszkélkedik az innovációs minisztérium. A tárca végül 137 ezer új diplomás munkavállalóra számít, Orbán Viktor viszont több mint 150 ezerre.","shortLead":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal...","id":"20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cabb04-691a-4971-8686-3978788452c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","timestamp":"2020. október. 01. 15:49","title":"Már 115 ezer diplomát állítottak ki nyelvvizsga nélkül, pedig tavasszal csak 75 ezerről volt szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha legalább egy szomszédot zavar, úgy tilos lesz dohányozni a társasházak erkélyein Litvániában. Az intézkedést törvénymódosítással léptetik életbe.","shortLead":"Ha legalább egy szomszédot zavar, úgy tilos lesz dohányozni a társasházak erkélyein Litvániában. Az intézkedést...","id":"20201001_litvania_dohanyzas_erkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d976ee86-d7d5-4d7a-a171-1763443d8095","keywords":null,"link":"/elet/20201001_litvania_dohanyzas_erkely","timestamp":"2020. október. 01. 19:31","title":"Litvániában már az erkélyen dohányzást is megtilthatják jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 190 milliárd forintból épült stadion gyepszőnyegénél egy éves életciklussal számoltak.","shortLead":"A 190 milliárd forintból épült stadion gyepszőnyegénél egy éves életciklussal számoltak.","id":"20201001_puskas_arena_ferencvaros_bajnokok_ligaja_groupama_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fdbc81-56d9-4c6c-b731-5f2a2843a8c9","keywords":null,"link":"/sport/20201001_puskas_arena_ferencvaros_bajnokok_ligaja_groupama_arena","timestamp":"2020. október. 01. 17:51","title":"Tizenegy hónap, hat meccs után cserélik a Puskás Aréna gyepét, azért nem játszhat ott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcpontos követelést fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a kormányhoz. El akarják érni, hogy az oktatási intézményekben dolgozókat rendszeresen teszteljék. ","shortLead":"Nyolcpontos követelést fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a kormányhoz. El akarják érni...","id":"20201002_pdsz_iskola_kialtvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aca951-2d5a-48d9-9de0-b66737b19d32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_pdsz_iskola_kialtvany","timestamp":"2020. október. 02. 17:05","title":"PDSZ: Az iskolai fertőzések nagy része rejtve marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene megtámadni az új harci járművekkel. De hogy kerül a képbe a pápamobil? Ez is kiderül a Duma Aktuál legújabb részéből. ","shortLead":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene...","id":"20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad17003-e02b-4aaa-bd7a-b69037d7af66","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","timestamp":"2020. október. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 2Rule mezről lepattan a Hiúz harckocsi lövedéke, mert felismeri a barátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","shortLead":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","id":"20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd9f84-9d6e-4ab5-baf9-7496f21f6936","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","timestamp":"2020. október. 02. 18:48","title":"Von der Leyen és Johnson próbálja menteni a megrekedt Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 01. 17:30","title":"Elveszik a munkát a robotok? Nézzük a jó oldalát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]