Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43251e11-515d-475e-82e8-d54cd7fa2bb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Ruffalótól Naomi Campbellig sokan vállalkoztak arra, hogy a pucér testükkel hívják fel a figyelmet a szavazólapok helyes kitöltésére.","shortLead":"Mark Ruffalótól Naomi Campbellig sokan vállalkoztak arra, hogy a pucér testükkel hívják fel a figyelmet a szavazólapok...","id":"20201008_Egy_csomo_hiresseg_levetkozott_hogy_szavazasra_buzditsa_az_amerikaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43251e11-515d-475e-82e8-d54cd7fa2bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1266604a-5c25-4c20-adee-ef14ff915ba4","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Egy_csomo_hiresseg_levetkozott_hogy_szavazasra_buzditsa_az_amerikaiakat","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"Egy csomó híresség levetkőzött, hogy szavazásra buzdítsa az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","shortLead":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","id":"20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5788b10-327e-4541-aa0b-d4dbf2e89765","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","timestamp":"2020. október. 07. 21:47","title":"Szabadlábon védekezhet a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","shortLead":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","id":"20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0211e-1adb-4ec8-b2ad-1cd51f6ba144","keywords":null,"link":"/elet/20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 07. 11:23","title":"A Fehér Ház lényegében tárt karokkal fogadta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","shortLead":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","id":"20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1278516-b5a5-4d69-95d5-fd6d83e90464","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","timestamp":"2020. október. 07. 16:51","title":"Szobrot kap Göncz Árpád és felesége a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","id":"20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d44d37-84f8-4020-b94d-8759ec25ccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","timestamp":"2020. október. 07. 17:08","title":"Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb méretű ózonlyukát mérték az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","shortLead":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","id":"20201008_betores_grillcsirke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a475d72-d6a4-4dda-9a9e-48c276535ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_betores_grillcsirke","timestamp":"2020. október. 08. 21:24","title":"Videó: több kamera is felvette, ahogy kirámolnak egy grillcsirkést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]