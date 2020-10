Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mandátumáról lemondott Gréczy a helyi médiacég felügyelőbizottságában kaphat helyet.","shortLead":"A mandátumáról lemondott Gréczy a helyi médiacég felügyelőbizottságában kaphat helyet.","id":"20201007_ferencvaros_greczy_zsolt_dk_baranyi_krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492246ca-117d-483d-bb04-065f0db99d37","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_ferencvaros_greczy_zsolt_dk_baranyi_krisztina","timestamp":"2020. október. 07. 19:34","title":"Ferencvárosban térhet vissza Gréczy Zsolt, de Baranyi ezt nem támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","shortLead":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","id":"20201009_gabriela_spanic_tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15984e74-61e1-4905-a243-85cb8de137e6","keywords":null,"link":"/elet/20201009_gabriela_spanic_tv2","timestamp":"2020. október. 09. 07:59","title":"Gabriela Spanic Magyarországon maradna, ha itt találna rá a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan jelentősen bővülhet a PCR-teszek kapacitása is – közölte az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.","shortLead":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan...","id":"20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3f6b7-c769-444b-b2dc-766a4ce1e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 08. 13:39","title":"Müller Cecília: Már vizsgálják az új koronavírus-gyorstesztek hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint a miniszterelnök egy mesekönyvet használ arra, hogy hangoztassa a “kirekesztő nézeteit”.","shortLead":"A jogvédők szerint a miniszterelnök egy mesekönyvet használ arra, hogy hangoztassa a “kirekesztő nézeteit”.","id":"20201007_tasz_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_mesekonyv_lmbtq_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574f1dbc-ce05-4d2b-a96b-741ed8a64fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tasz_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_mesekonyv_lmbtq_ombudsman","timestamp":"2020. október. 07. 18:35","title":"A TASZ az ombudsmanhoz fordul Orbán szavai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet fordítanunk immunrendszerünk megizmosítására. Talán hihetetlen, de ehhez sokszor elég csak egy kicsivel több vasat bevinni a szervezetünkbe.\r

","shortLead":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet...","id":"maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d391f252-8413-4f4e-9ef1-71bc236b8cb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"A vitalitás mellett az erős immunrendszer is kell őszre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fekete lyukakról készült fotókkal igyekeztek megdönteni az általános relativitáselméletet – sikertelenül.","shortLead":"Amerikai kutatók fekete lyukakról készült fotókkal igyekeztek megdönteni az általános relativitáselméletet –...","id":"20201007_albert_einstein_m87_fekete_lyuk_altalanos_relativitaselmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbf50ee-f0f1-4f0f-a4ba-ad534193cfc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_albert_einstein_m87_fekete_lyuk_altalanos_relativitaselmelet","timestamp":"2020. október. 07. 18:06","title":"Újabb elmélet bizonyította, hogy Einsteinnek igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek, fejlesztések se nagyon. A főváros számára nyílna némi mozgástér, ha csökkenne a szolidaritási hozzájárulás, vagy bevezethetnének egy ideiglenes újraindítási adót. Mindkettőhöz a kormányra van szükség.","shortLead":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek...","id":"20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd419a-7cc2-4d5f-aca9-55259e3350e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. október. 07. 15:42","title":"Karácsony Gergely megszorításokat jelentett be a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]