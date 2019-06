Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","shortLead":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","id":"20190617_airbus50_kotelekrepules_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47860e6-d32c-45a1-9226-625601512a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_airbus50_kotelekrepules_video","timestamp":"2019. június. 17. 11:03","title":"Videón, amit még a pilóták is ritkán látnak: 6 Airbus repült kötelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","shortLead":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","id":"20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5b2f3-78d3-468a-8bd9-ed08802d9b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","timestamp":"2019. június. 17. 21:43","title":"Sólyom László arról beszélt, hogy a KDNP az egyházra erőlteti az akaratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","shortLead":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","id":"20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ae81f5-2d04-4875-82c8-0158d4b1d117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","timestamp":"2019. június. 18. 06:51","title":"Korábban társasház volt a villa, amelyet Mészáros lánya és férje megvett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bocsánatkéréssel csitítaná a tüntetőket Carrie Lam, de így is tízezrek mentek az utcára.","shortLead":"Bocsánatkéréssel csitítaná a tüntetőket Carrie Lam, de így is tízezrek mentek az utcára.","id":"20190616_Bocsanatot_kert_a_hongkongi_kormanyzo_a_tuntetoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3738d3-fb9e-408a-958b-b96f4ffaeb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bocsanatot_kert_a_hongkongi_kormanyzo_a_tuntetoktol","timestamp":"2019. június. 16. 16:33","title":"Bocsánatot kért a hongkongi kormányzó a tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is szívesen csípi. ","shortLead":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is...","id":"20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7be82-a0a2-41e5-b190-4871f0279cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","timestamp":"2019. június. 17. 17:33","title":"Magyarországon is megjelent a szúnyogfajta, amelyik legalább 22 féle vírust terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","shortLead":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","id":"20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5648b-3ce8-4232-b0ec-de9bd3c0bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. június. 17. 12:50","title":"Nem veszi át az EP-mandátumát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]