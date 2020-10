A világhírű hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig Magyarországon marad, itt kutat, amerikai csoportját is innen vezeti.

Barabási Albert-László hálózatkutató elmúlt 25 évben készült vizuális munkáiból nyílt kiállítás a budapesti Ludwig Múzeumban A hálózati gondolkodás nyelve címmel. Ennek apropóján kérdezte az InfoRádió a világhírű tudóst, aki már Magyarországon tartózkodik.

“Amiről a tudományos publikációimban vagy az ismeretterjesztő műveimben írok, azt először látnom kell” – mondta Barabási Albert-László. Szerinte az adat értéktelen, ha nem tudjuk feldolgozni, rendszerezni, és akkor a legbefogadhatóbb, ha vizuálisan jelenítik meg.

A hálózatkutató közölte: laborja tíz éve kutatta, hogy a mobiltelefonok segítségével hogyan térképezhető fel egy világban egyszer csak megjelenő vírus terjedése. A Ludwig Múzeum egyik termében erre a kutatásra is visszapillantanak: egy videóban vizualizálva bemutatják, hogy térben és részben időben hogyan terjed a vírus a modell szerint New Yorkban, ahol a tudós is sok időt tölt.

A hálózatkutató szerint gyökeresen megváltozott a New York-iak élete, teljesen más lett a koronavírus-járvány hatására az ottaniak életritmusa.

A fizikus és hálózatkutató felhívta a figyelmet a maszkhordás fontosságára, ami nagyon hatásos módszer szerinte. Magyarországon tavasszal teljesen leállt az élet, ez drasztikus eszköz, nem lehet vele sokszor élni, viszont maszk segítségével erőteljesen csökkenthető a fertőzésveszély – mondta még.

Barabási Albert-László: Nyárig marad a Covid, aztán kitör a vakcinaháború Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar hálózatkutató 20 évnyi munkájának vizualizációját. Ám mivel a járványok terjedésének kutatása is Barabási szakterületéhez tartozik, így a koronavírus központi szerepet kapott ezen a művészeti tárlaton.

Barabási Albert-László szerint a magyar tanárok nagyon alulfizetettek, és ameddig ez így marad, addig az ország nem fektet a jövőjébe. Miként most az orvosok esetében nagyon helyesen jelentős béremelést hajtanak végre, a tanároknál is erre van sürgető szükség, akár reáltantárgyat, akár humán területen oktatnak – közölte a tudós, aki szerint

Meg kell fizetni azokat, akiknek a kezébe a gyerekeink jövőjét adjuk, az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak.”

A hálózatkutató úgy tervezi, hogy legalább jövő nyárig Magyarországon marad, itt kutat, az amerikai csoportját innen vezeti, és itt folyik a februárban megnyíló németországi kiállításának előkészítése is.

