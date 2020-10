Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó munkatársa dörömböl az ajtaján, hogy Nobel-díjasok lettek.","shortLead":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó...","id":"20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a298a8f1-729e-499b-b0c5-b94e38de5f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Az éjszaka közepén verte fel a közgazdászt a szomszédja, hogy szóljon, közösen Nobel-díjat nyertek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti Filmintézet pályázatán. Hét nagyköltségvetésű tévéfilm kapott összesen 1,77 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti...","id":"20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb827ec8-93b9-40cb-85ab-9ae28b34f413","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 13. 16:09","title":"Eperjes Károly is nyert pénzt tévéfilm gyártásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet a betegséggel szemben.","shortLead":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet...","id":"20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474d341d-00a3-4afa-97d4-acb146aa61a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 09:33","title":"Kétszer is elkapta a koronavírust egy 25 éves amerikai, másodjára kórházba került miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c3551-a6cc-4578-a3ca-48b2c903584f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A fejeket eddig a berlini Etnológiai Múzeumban őrizték.\r

\r

","shortLead":"A fejeket eddig a berlini Etnológiai Múzeumban őrizték.\r

\r

","id":"20201013_Ket_mumifikalt_fejet_adott_UjZelandnak_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c3551-a6cc-4578-a3ca-48b2c903584f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b484630-15f1-4592-9038-1ea50b5740da","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ket_mumifikalt_fejet_adott_UjZelandnak_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 13. 09:35","title":"Két mumifikált fejet adott Új-Zélandnak Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fujitsu világelső szuperszámítógépével szimulálták japán kutatók, hogyan terjed a most következő szárazabb, hidegebb hónapokban a koronavírus.","shortLead":"A Fujitsu világelső szuperszámítógépével szimulálták japán kutatók, hogyan terjed a most következő szárazabb, hidegebb...","id":"20201015_koronavirus_terjedese_paratartalom_aeroszol_szelloztetes_parasito_fugaku_szuperszamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cdcbb7-2a91-444d-af08-1e3577fea507","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_koronavirus_terjedese_paratartalom_aeroszol_szelloztetes_parasito_fugaku_szuperszamitogep","timestamp":"2020. október. 15. 08:03","title":"Koronavírus: a leggyorsabb számítógép kiderítette, mire kell odafigyelnünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáljanak naponta.","shortLead":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500...","id":"20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25420aca-f2ee-41d7-901b-108347397ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 13. 10:15","title":"Napi ötszáz új fertőzöttnél bezárhatják a szerb iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy dobra, de már a bejelentéskor sem részletezték az újabb védekezési technikát.","shortLead":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy...","id":"20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df04f3-4fea-4abc-9db5-040446cdd33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","timestamp":"2020. október. 13. 10:30","title":"Titokban megépült a föld alatti határzár egy szakasza a szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","shortLead":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","id":"20201014_Operativ_torzs_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c1405-5901-4ed3-84e1-576ded4df9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Operativ_torzs_oktober_23","timestamp":"2020. október. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: Csak a zászlófelvonást és a díjátadást tartják meg október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]