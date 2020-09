Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c4ff1b4-2196-40fc-ac0a-de67089e6cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biotech vállalkozás mikrobák segítségével alakítja át az üvegházhatású metánt olyan anyaggá, amiből például könnyen lebomló evőeszközöket és szívószálakat tudnak készíteni.","shortLead":"Egy biotech vállalkozás mikrobák segítségével alakítja át az üvegházhatású metánt olyan anyaggá, amiből például könnyen...","id":"20200925_Metanbol_keszitettek_evoeszkozoket_es_szivoszalakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4ff1b4-2196-40fc-ac0a-de67089e6cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7678533-a551-46c5-aa9a-1cca339c554e","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Metanbol_keszitettek_evoeszkozoket_es_szivoszalakat","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:57","title":"Viszlát műanyag: metánból, mikróbák segítségével készítettek evőeszközöket és szívószálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3951e49-4903-4adb-a4a0-da784dbf7225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett az iOS rendszerre kiadott HBO GO alkalmazásba az offline filmezési lehetőség.","shortLead":"Megérkezett az iOS rendszerre kiadott HBO GO alkalmazásba az offline filmezési lehetőség.","id":"20200923_hbo_go_offline_iphone_letoltes_hagy_napig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3951e49-4903-4adb-a4a0-da784dbf7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a201e98-4b17-40c0-a96f-541dc4977e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_hbo_go_offline_iphone_letoltes_hagy_napig","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Az HBO közölte: most már letölthetnek az iPhone-osok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint...","id":"20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e1584-2656-4c9a-9e2d-112072e90647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:31","title":"Elmarad a nagy népességrobbanás, de jóval kevesebben halnak meg, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","shortLead":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","id":"20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f58fe5c-75c9-47a2-9017-7d6668ba6097","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:30","title":"10 milliárdos tesztpályát épített Veszprémben a Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","shortLead":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","id":"20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a912c-a0ab-4799-9caa-92cefc85a646","keywords":null,"link":"/sport/20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:22","title":"Joachim Löw szerint rossz üzenet nézőket engedni a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae6cd81-9da7-43ca-bfd3-61336c071a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most van csak az igazi Csonkarantén – írta a színész a Facebookon. ","shortLead":"Most van csak az igazi Csonkarantén – írta a színész a Facebookon. ","id":"20200925_Csonka_Andras_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae6cd81-9da7-43ca-bfd3-61336c071a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6139122-88a8-4a73-83c7-694b54b90fde","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Csonka_Andras_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:09","title":"Csonka András is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","shortLead":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","id":"20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78492a52-41b2-4dc2-a8ac-5d65b283275b","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:13","title":"Tüntetni fognak a szlovák szurkolók, hogy újra járhassanak focimeccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","shortLead":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","id":"20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77f84a-13c6-47c6-b1d6-2bf8745fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:31","title":"Halálra gázolt egy embert az 1-es villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]