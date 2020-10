Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","shortLead":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","id":"20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958120f6-b4dc-4e50-a51b-96fb9cb533aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","timestamp":"2020. október. 13. 20:41","title":"Március óta nem látott mértékben nőtt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá. A támogatás január 1-től indul.","shortLead":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá...","id":"20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5490880-b737-4c1c-9142-9000bf648eeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","timestamp":"2020. október. 14. 11:42","title":"Novák Katalin: Akár 3 milliós lakásfelújítási támogatást ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9b3684-44e1-4725-8262-d00f64950693","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","timestamp":"2020. október. 15. 09:21","title":"462 lóerő és zöld rendszám: itt a plugin hibrid Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell mondania.

","shortLead":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell...","id":"20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5690141e-20ac-4aaf-963b-9af5fc338423","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","timestamp":"2020. október. 13. 17:09","title":"Cihanouszkaja sírva borult Lukasenka nyakába, amikor Litvániába mehetett – állítja a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte...","id":"20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9ca63-9e3f-4d65-b1f0-fa1ef7d5589c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. október. 14. 17:15","title":"Áder: Ritkán tapasztalható konszenzussal született meg az egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó munkatársa dörömböl az ajtaján, hogy Nobel-díjasok lettek.","shortLead":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó...","id":"20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a298a8f1-729e-499b-b0c5-b94e38de5f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Az éjszaka közepén verte fel a közgazdászt a szomszédja, hogy szóljon, közösen Nobel-díjat nyertek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]