Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi elővárosban. Az incidensnek nincsenek sérültjei - közölték rendőrségi források.","shortLead":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi...","id":"20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b734142-001c-4169-9fed-9d874cc2870f","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","timestamp":"2020. október. 11. 18:47","title":"Pirotechnikai eszközökkel támadtak meg egy rendőrőrsöt Párizs közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","shortLead":"Nem sok V8-as Golf rohangál különben sem a világon.","id":"20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b44b8b8-2cd0-49b2-85d1-795805fff7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb86db-d798-4cbb-b5b2-c43eac4f6f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Teljesen_elvetemult_a_driftautova_alakitott_Volkswagen_Golf__video","timestamp":"2020. október. 13. 04:08","title":"Teljesen elvetemült a driftautóvá alakított Volkswagen Golf - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést, egészségesebb államkasszát várva tőle.","shortLead":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést...","id":"202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb9bfe-ad4a-4f5a-a784-1d042c6e6782","keywords":null,"link":"/360/202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","timestamp":"2020. október. 11. 16:00","title":"Genf a világ legmagasabb minimálbérét készül fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes szervezetek minden évben ezt javasolják. A téma itthon továbbra is tabunak számít.","shortLead":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes...","id":"20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6dea3c-566f-4ffb-839a-bb62c96091dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Alkoholos zéró tolerancia: aligha enyhül a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le a legszívesebben a felhasználók a két nagy platformra, illetve összességében az elmúlt hónapban.","shortLead":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le...","id":"20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1892ed-6f02-4171-a3a0-c8fab4695555","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","timestamp":"2020. október. 12. 12:03","title":"Ezeket az alkalmazásokat tölti le most mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caaf3f9-6790-4907-be39-1a25f1325167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha van egy üzenet, amelyet évek-évtizedek óta változatlan formában hallunk, akkor az az, hogy jönnek a robotok és velük együtt az automatizáció, amely megkönnyíti majd sok vállalkozás életét. És persze ezzel párhuzamosan mindig ott volt a félelem is: sok-sok munkahely meg fog szűnni emiatt.","shortLead":"Ha van egy üzenet, amelyet évek-évtizedek óta változatlan formában hallunk, akkor az az, hogy jönnek a robotok és velük...","id":"20201012_ipar_40_automatizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8caaf3f9-6790-4907-be39-1a25f1325167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323d7a93-9801-477b-bb84-ac2f1ba97a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_ipar_40_automatizacio","timestamp":"2020. október. 12. 11:20","title":"A robotok nyújtanak kiutat a mostani válságból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják a résztvevőt.","shortLead":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják...","id":"20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93c97b-2f2a-40c1-ad13-13f95d767d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. október. 13. 06:20","title":"Felfüggesztették a Johnson & Johnson vakcinájának a tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházási költségéből. Az egyházi óvodák viszont közel 5,5 milliárd forinthoz jutottak.","shortLead":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház...","id":"20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e9434-5c8c-441c-8ff4-c407ae6b3a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","timestamp":"2020. október. 11. 21:01","title":"A kormány pénzt vett el az operaházi beruházástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]