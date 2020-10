Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre keményebben fogja vissza a szociális kiadásait – derül ki a gazdaságstatisztikai jelentésekből. ","shortLead":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre...","id":"202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228bda34-0a3a-47b7-9fa1-f0c6e323c046","keywords":null,"link":"/360/202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","timestamp":"2020. október. 14. 07:00","title":"A NER szociálpolitikája: a magasabb jövedelműeket segíti ki az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t. ","shortLead":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500...","id":"20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c38815-cb99-41d9-8d34-b6c6be595c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","timestamp":"2020. október. 14. 06:41","title":"24 villanymotor az 5200 lóerős bolgár hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró újdonság. Az eddigieknél könnyebben reagálhatunk vele a csevegőpartnerünk üzeneteire.","shortLead":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró...","id":"20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3a37c-2cb1-4d09-bd4b-cbcf414702ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","timestamp":"2020. október. 14. 14:03","title":"Nézzen rá a Messengerre, ön is kapott egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavasszal az összes olasz áldozat fele Lombardiából került ki, most sokkal jobban állnak. A Deutsche Welle annak járt utána, hogyan változtatott Észak-Olaszországon a járvány. ","shortLead":"Tavasszal az összes olasz áldozat fele Lombardiából került ki, most sokkal jobban állnak. A Deutsche Welle annak járt...","id":"20201014_Milano_koronavirus_Olaszorszag_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e514d16-a422-4075-adb8-d686541f3378","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Milano_koronavirus_Olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Ilyen most Milánó a koronavírus-katasztrófa után: mintha egy cunami érkezett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá. A támogatás január 1-től indul.","shortLead":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá...","id":"20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5490880-b737-4c1c-9142-9000bf648eeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","timestamp":"2020. október. 14. 11:42","title":"Novák Katalin: Akár 3 milliós lakásfelújítási támogatást ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","shortLead":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","id":"20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebd25-2630-4881-960b-b272dacd2060","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 19:22","title":"Még soha nem volt ennyi új fertőzött egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud a kancellár megjelölni, amely alapján kezeli a személyes adataikat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud...","id":"20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b954298-6354-480a-ac65-6234be48f312","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","timestamp":"2020. október. 14. 15:40","title":"Németh Gábor, az SZFE oktatója: A tanköztársaságnak képviselői nincsenek, ötletgazdája van – én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","shortLead":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","id":"20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ebdd42-6c7d-4382-86c9-be3b3aa42bac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","timestamp":"2020. október. 14. 15:14","title":"Megszökött egy gyermekpornográfiával és zaklatással gyanúsított férfi Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]