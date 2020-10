Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan irányította Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi Társaságot, hogy és hol születtek a döntések, milyen mozgástere volt a Színházművészeti Bizottságnak? – erről beszélünk Vasvári Csaba színésszel, az előbbi szervezet volt alelnökével, az utóbbi testület korábbi elnökével.","shortLead":"Hogyan irányította Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi Társaságot, hogy és hol születtek a döntések, milyen mozgástere...","id":"202042__vasvari_csaba__vidnyanszkyrol_szferol_testzsirszazalekrol__szerepzavarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d165b3ff-4aa9-492e-8eab-e44acab084ff","keywords":null,"link":"/360/202042__vasvari_csaba__vidnyanszkyrol_szferol_testzsirszazalekrol__szerepzavarok","timestamp":"2020. október. 15. 19:00","title":"Vidnyánszky volt helyettese szerint a szakma nagy része az SZFE mellett áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","shortLead":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","id":"20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90abb477-0aff-4c15-945d-b3ffa9443188","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","timestamp":"2020. október. 16. 18:29","title":"Videón a részeg tolvaj, aki hiába tologatta a fehér Suzukit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","shortLead":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","id":"20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d74e936-9e76-4b53-acb0-18af01441e88","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","timestamp":"2020. október. 15. 11:10","title":"Friderikusz Sándor visszatér az RTL Klub képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","shortLead":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","id":"20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb12f8-53ef-4814-9fd5-4ef218e356c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","timestamp":"2020. október. 16. 09:21","title":"100 kilométeres hatótávú Belarusz új elektromos teherautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","id":"20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b57aed-6fa8-4561-8260-f1a799030024","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","timestamp":"2020. október. 16. 10:44","title":"Orbán: Senki ne tervezzen a síszezonban külföldi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","shortLead":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","id":"20201015_Demjan_Sandor_szobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73621e7-be6c-4cc0-87b7-286f16c69492","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Demjan_Sandor_szobor","timestamp":"2020. október. 15. 15:35","title":"Felavatták Demján Sándor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik az egyébként központosításban utazó NER azon gyakorlatába is, hogy mindent ki kell játszani a haveroknak – kinek-kinek \"érdeklődése\" szerint. Mindemellett az SZFE-ügy sok szempontból egyedülálló történet. Vélemény. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik...","id":"20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3181e8-2363-441f-af02-9f3c6287a231","keywords":null,"link":"/360/20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","timestamp":"2020. október. 16. 12:00","title":"Horn Gábor: Az SZFE ellenállása jóval túlmutat a Vas utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]