[{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is megfertőződhetünk, ha az ételek csomagolásán keresztül kerülünk kapcsolatba a vírussal.","shortLead":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is...","id":"20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b4047-9121-48a9-975c-3d04b36c6ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 18. 15:44","title":"Bár kicsi az esély rá, de a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megél és fertőzhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90 kilónyi kábítószert foglaltak le a Pest megyei rendőrök.","shortLead":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90...","id":"20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668657c2-4534-45e8-845e-1c45b8969217","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 17. 15:06","title":"Egy beszorult csempészt és 226 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérplazmakezelés sok súlyos páciensnél meggátolja az állapotromlást és azt, hogy a betegek intenzív osztályra kerüljenek – jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója szombaton a közmédiának nyilatkozva.","shortLead":"A vérplazmakezelés sok súlyos páciensnél meggátolja az állapotromlást és azt, hogy a betegek intenzív osztályra...","id":"20201017_A_sulyos_betegeknel_jok_a_verplazmakezeles_tapasztalatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1613fde8-3ba1-4c49-b6c6-525b27ebc8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_A_sulyos_betegeknel_jok_a_verplazmakezeles_tapasztalatai","timestamp":"2020. október. 17. 15:45","title":"Koronavírus: a súlyos betegeknél jók a vérplazmakezelés tapasztalatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385fe9c5-f6d7-46f9-94e8-be6f68225441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány után már nem ugyanazokba az irodákba fog visszatérni az alkalmazottak többsége. 