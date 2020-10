Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem áll majd meg minden megállóban, és nem is érdemes hozzászokni a dologhoz.","shortLead":"Nem áll majd meg minden megállóban, és nem is érdemes hozzászokni a dologhoz.","id":"20201020_3as_metro_felujitas_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3867f9-8589-41d5-9c20-4896ec1db231","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_3as_metro_felujitas_bkk","timestamp":"2020. október. 20. 18:41","title":"Csütörtöktől két hétig teljes vonalon jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","shortLead":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","id":"20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6553b3cb-d2b8-476d-ac86-43df03ac5e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 20. 11:35","title":"Megtámadták a borsodi időközi országgyűlési választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga közölte, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.","shortLead":"A színész maga közölte, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.","id":"20201020_jeff_bridges_nyirokrak_limfoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de6153-ce9a-4f92-b294-b59c88d143c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_jeff_bridges_nyirokrak_limfoma","timestamp":"2020. október. 20. 08:50","title":"Jeff Bridges bejelentette, hogy limfómával kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","shortLead":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","id":"20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f30744d-aa70-41a8-8f50-f604d31ba7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. október. 19. 18:29","title":"ITM: Belső vita van a Színművészetin, oldja meg a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is vizsgálódott, a magyar ügyészség pedig most adta be a vádiratot.","shortLead":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is...","id":"20201021_eu_penz_csalas_vad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d978d4dd-275e-48fa-8e2c-779b523aa486","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_eu_penz_csalas_vad","timestamp":"2020. október. 21. 11:10","title":"EU-pénzek elcsalása miatt emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi laboratóriumi vizsgálatok alapján hatásosak lehetnek az MRSA-fertőzéssel szemben.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi...","id":"20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4e3a68-b332-426b-8523-89d444a57651","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","timestamp":"2020. október. 21. 16:03","title":"Az egyik legveszélyesebb kórokozó ellen találhattak hatékony ellenszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2671db-847f-40b4-8b0a-b87ffcd57478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Visszatérés Epipóba című filmhez készült anyagban részletesen mesélt Sipos Pállal történt találkozásáról Magyari Péter, a gyerekeket molesztáló tanárról készült 444.hu-s cikk szerzője. Az interjúból kiderül, hogy Sipos hogyan állt rá a beszélgetésre, és az is, hogy olyasmit is felhozott a védelmére, ami a cikkbe végül nem került bele.","shortLead":"A Visszatérés Epipóba című filmhez készült anyagban részletesen mesélt Sipos Pállal történt találkozásáról Magyari...","id":"20201020_hbo_sipos_pal_magyari_peter_epipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2671db-847f-40b4-8b0a-b87ffcd57478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494b799-b552-4f60-849d-d54eff29f1d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_hbo_sipos_pal_magyari_peter_epipo","timestamp":"2020. október. 20. 16:19","title":"A HBO lehozta a Sipos Pál-sztori szerzőjével készült interjút, ami teljesen kimaradt az Epipo-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat népszerűsíti, a téma használatával ennek támogatását lehet kifejezni.","shortLead":"Új, PlayStation 4 konzolokra készült témát ad ki a Sony. Az ingyen tölthető tapéta a Black Lives Matter nevű mozgalmat...","id":"20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7b07e-bf07-49c1-b821-9af0c139dde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5085-6ec4-482f-8f25-24705ff21578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_rasszizmus_black_lives_matter_tema_playstation_4_jatekkonzol","timestamp":"2020. október. 20. 10:33","title":"PlayStationön is megjelent a Black Lives Matter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]