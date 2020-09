Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","shortLead":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","id":"20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec29ab1f-8ec8-4670-8326-a60173587532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:41","title":"Szabálysértés lett Erzsébetvárosban, ha egy taxiban túl hangos a zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6b307-c112-4582-95fc-49f74be2099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott fertőzöttek 113 százalékkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba. A hazug tartalommarketinggel különböző étrend-kiegészítőket remélnek eladni olyanoknak, akik eleve aggódnak a koronavírus-járvány miatt ","shortLead":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban...