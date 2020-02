Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10 milliárd forintba kerül.","shortLead":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10...","id":"20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566f6f9b-7ce3-49a1-b33a-b979fcc2e3e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","timestamp":"2020. február. 19. 06:20","title":"Revitalizáció indul a Budai Várban 5,8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs miniszter a Vár szívében található önkormányzati bérlakásban élhet, csakhogy a hivatalos iratokban sok furcsa részletet találtunk. A hvg.hu kikérte a teljes dokumentációt, amiből kiderült, hogy egy győri panel-lakótelepen bérelt lakást dobott be Palkovics a Halászbástya szomszédságában fekvő műemlék lakásért cserébe, amiért máig mindössze havi 40 ezer forint lakbért fizet. Ráadásul már akkor a Budai Várban lakott, amikor ezt az ügyletet intézte, pedig azt állította, hogy csak anyósáék miatt költözött oda. Utólag külön pikáns, hogy még az azóta megbukott Borkai Zsolt hivatala készített környezettanulmányt arról, hogy Palkovics tényleg Győrben is lakik, méghozzá az egykori tanársegédjének lakásában.","shortLead":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs...","id":"20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a2b27-24ad-42c6-9691-3726ef12ebf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2020. február. 20. 06:30","title":"Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","id":"20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0eb3a7-ef08-49c6-9ad9-bdcbe2e9a07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","timestamp":"2020. február. 20. 13:57","title":"Évtizedekig őrzi az állam az egészségügyi adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1797ad-24d8-42ba-a93f-4a09f562708d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több ázsiai rendezvényt nem tartanak meg a járvány miatt, de a kínai sportolók sem utazhatnak külföldre.","shortLead":"Több ázsiai rendezvényt nem tartanak meg a járvány miatt, de a kínai sportolók sem utazhatnak külföldre.","id":"20200219_Forma1tol_az_atletikai_vilagbajnoksagig__Ezeket_a_sportesemenyeket_halasztottak_el_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1797ad-24d8-42ba-a93f-4a09f562708d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5930be-81a4-45f8-bca3-3e6836df90c7","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Forma1tol_az_atletikai_vilagbajnoksagig__Ezeket_a_sportesemenyeket_halasztottak_el_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 10:41","title":"Forma–1-től az atlétikai világbajnokságig – ezeket a sporteseményeket halasztották el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","shortLead":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","id":"20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfed1d-35cc-4b35-a640-3d94d0bc5e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","timestamp":"2020. február. 20. 15:06","title":"Megírta a YouTube, miért törölte másodszor is a Pesti Srácok csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fdaacb-20a0-4d5b-8eda-bb484b816d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rádiós állapota folyamatosan javul.","shortLead":"A rádiós állapota folyamatosan javul.","id":"20200219_Sztrokot_kapott_a_nepszeru_magyar_radios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0fdaacb-20a0-4d5b-8eda-bb484b816d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934d4431-e223-45b6-a999-b6a362928afc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Sztrokot_kapott_a_nepszeru_magyar_radios","timestamp":"2020. február. 19. 07:30","title":"Sztrókot kapott Cintula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]