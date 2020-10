Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede szükségesnek tartja a brüsszeli támogatások és a demokratikus normák betartásának összekapcsolását. ","shortLead":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede...","id":"20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e405ef21-e8ef-4017-b74a-ef69e1e66ed4","keywords":null,"link":"/360/20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","timestamp":"2020. október. 21. 07:31","title":"Felmérés: Az európaiak jogállamisági mechanizmust akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó előnyt, míg a republikánusok elkezdtek félni attól, hogy a Fehér Ház mellett a szenátust is elveszíthetik, ha Donald Trump bukik.

","shortLead":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó...","id":"20201021_Hangzavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51554ee-85f6-421f-b7db-8597714433b3","keywords":null,"link":"/360/20201021_Hangzavar","timestamp":"2020. október. 21. 15:10","title":"Amerikai kampányfinis: ahogy most állnak a dolgok, Orbán elkezdhet dolgozni a B terven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi hullámmal ellentétben most valamennyi országban ügyelnek arra, hogy az óvintézkedések a lehető legkisebb mértékben érintsék a gazdaságot.","shortLead":"Európa-szerte szigorodnak a koronavírus-járvány második rohama miatt bevezetett korlátozások, ám az első, tavaszi...","id":"202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8a237-0e92-4673-bdad-64e5a9461701","keywords":null,"link":"/360/202043__europai_jarvanykorkep__fertozescunami__veszelyben_akaracsony__vigyazat_azajtok_zarodnak","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Ünneprontó vírus: Európában az idei karácsony nem lesz olyan, mint amilyet megszoktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja...","id":"20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf23bb9-f4df-4be3-94ea-8b37f631681b","keywords":null,"link":"/360/20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","timestamp":"2020. október. 22. 07:37","title":"FAZ: Orbán dupla vagy semmit játszik Bidennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az infektológus szerint legkésőbb 2021 közepén már elérhető lesz a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"Az infektológus szerint legkésőbb 2021 közepén már elérhető lesz a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201022_Szlavik_Janos_maszk_oltas_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a54ab5e-5b9d-4084-b1b6-e9105de62a3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_Szlavik_Janos_maszk_oltas_virus","timestamp":"2020. október. 22. 17:40","title":"Szlávik: Ha két dolgot betartunk, szinte nulla a megfertőződés esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]