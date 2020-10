Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve kezdték meg az uniós tagállamok a 2020 utáni agrárpolitika tárgyalását, az utolsó egyeztetés két és fél napig tartott. A kompromisszum értelmében a tagállamok vállalták a magasabb szintű környezetvédelmi célok elérését, az ehhez szükséges szigorúbb feltételeket. A megvalósítás során azonban nagyfokú rugalmasságot élvezhetnek a termelők.","shortLead":"Két és fél éve kezdték meg az uniós tagállamok a 2020 utáni agrárpolitika tárgyalását, az utolsó egyeztetés két és fél...","id":"20201021_Megegyeztek_az_EUs_tagallamok_a_kozos_agrarpolitikarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829d3cbe-928f-4242-ac91-faa2c485f97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Megegyeztek_az_EUs_tagallamok_a_kozos_agrarpolitikarol","timestamp":"2020. október. 21. 11:50","title":"\"Megharcolta\" a magyar kormány: megegyeztek az EU-tagállamok a közös agrárpolitikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4d532f-e17e-4c61-990e-0978083f2f1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint az altesti poénokat emancipálja, a kiadója szerint meg ő a magyar Lena Dunham és Bridget Jones egybegyúrva. Karanténnaplója több tízezer embert derített jókedvre a járvány eddigi leghúzósabb időszakában. Forgatókönyvíró, mégis a gátlástalanul vicces blogja tette ismertté. A blogból pedig könyv készült, és már egy filmes produkciós cég is lecsapott rá. Bemutatjuk Benedek Ágotát. ","shortLead":"Saját bevallása szerint az altesti poénokat emancipálja, a kiadója szerint meg ő a magyar Lena Dunham és Bridget Jones...","id":"20201021_Noiese_meg_az_a_no_aki_felvallalja_hogy_ugyanugy_vannak_emesztesi_szakaszai_mint_egy_ferfinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4d532f-e17e-4c61-990e-0978083f2f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd423b8a-62c6-4c74-8cea-42f419e5fb5c","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Noiese_meg_az_a_no_aki_felvallalja_hogy_ugyanugy_vannak_emesztesi_szakaszai_mint_egy_ferfinek","timestamp":"2020. október. 21. 20:00","title":"Nőies-e még a nő, aki felvállalja: ugyanúgy vannak emésztési szakaszai, mint egy férfinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","shortLead":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","id":"20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20af3d4-9d7f-4f6b-bba0-30810105d135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2020. október. 22. 10:08","title":"Két év alatt alatt alakíthatja át a kormány a háziorvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök mentették ki.","shortLead":"A vízirendőrök mentették ki.","id":"20201021_katamaran_siofok_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328063-29bb-4f15-b310-32acb44f0e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_katamaran_siofok_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 14:08","title":"Katamaránjával borult be a vízbe egy férfi Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","shortLead":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","id":"20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152037a4-01fe-469e-8e78-5b40e98f4da7","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","timestamp":"2020. október. 22. 18:02","title":"A diákok szerint vírus támadta meg az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevés nagyvárosban van több köze a légszennyezettségnek a kialakuló betegségekhez, mint Budapesten.","shortLead":"Kevés nagyvárosban van több köze a légszennyezettségnek a kialakuló betegségekhez, mint Budapesten.","id":"20201021_budapest_legszennyezes_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6551ce-70bb-4821-b2bc-cf8b36be0327","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_budapest_legszennyezes_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 21. 15:53","title":"3300 millió eurós veszteséget okoz évente Budapestnek a rossz levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi eredetű táplálékainkkal vesszük magunkhoz. A vashiány a „kereslet-kínálat” egyensúlyának megbillenéséből fakad, és számos oka lehet: a nem megfelelő táplálkozás, a menstruáció, a terhesség, az emésztőrendszert érintő bajok vagy daganatos betegségek, sőt az intenzív sport vagy fogyókúra is előidézheti a kialakulását.\r

","shortLead":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi...","id":"maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215cf4b3-ede2-4d61-8516-e4c198726127","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 22. 07:30","title":"Gondolta volna? Minden negyedik ember vérszegény!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]